신뢰 높은 관리 시스템으로 만남 지원

㈜에이치소사이어티의 스카이피플이 ‘2026 국가서비스대상’ 소셜 네트워크 서비스 부문 대상을 수상했다. 4년 연속이다.
인증 기반 데이팅 서비스인 스카이피플은 국내 데이팅 플랫폼 시장에서 차별화된 서비스 경쟁력을 인정받고 있다. 출시 이후 학력·직업 인증을 기반으로 한 신뢰도 높은 회원 관리 시스템을 운영하며 건전한 만남 문화를 조성하는 데 집중해 왔다. 특히 실제 인증 절차를 거친 회원 중심의 커뮤니티를 구축함으로써 이용자들이 안전하고 신뢰할 수 있는 환경에서 인연을 찾을 수 있도록 지원하고 있다.
최근 데이팅 앱 시장은 단순한 소개팅 서비스를 넘어 가치관, 라이프스타일, 커뮤니티 경험까지 아우르는 방향으로 진화하고 있다. 스카이피플은 이러한 변화에 발맞춰 회원 간 신뢰 형성을 최우선 가치로 삼고 서비스 고도화를 지속해 왔다. 이용자 보호 정책 강화, 모니터링 시스템 운영, 프로필 검수 절차 등은 스카이피플이 꾸준히 강조해 온 핵심 경쟁력으로 평가받고 있다.
또한 스카이피플은 이용자들의 실제 만남 경험과 피드백을 서비스 개선에 적극 반영하며 사용자 중심 플랫폼으로 성장해 왔다. 다양한 커뮤니케이션 기능과 맞춤형 AI 추천 시스템을 통해 회원들의 만족도를 높이는 한편 건전하고 진정성 있는 만남을 지원하는 데 집중하고 있다.
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