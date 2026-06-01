다양한 AI기반 채용 시스템 마련

[2026 국가서비스대상] AI 채용관리 솔루션 ㈜휴스테이션
㈜휴스테이션의 라비스(RAVIS)가 ‘2026 국가서비스대상’ AI 채용관리 솔루션 부문 대상을 수상했다. 4년 연속이다.
라비스(RAVIS) ★★★★
‘라비스’는 SaaS(서비스형 소프트웨어) 기반 채용관리 솔루션으로 채용 홈페이지 개설부터 입사지원서 접수, 평가 운영, 결과 안내에 이르는 채용 전 과정의 AI 기반 디지털 전환을 지원한다. 다양한 조직 환경에 즉시 적용 가능한 유연한 구조와 운영자·지원자 양측의 사용 경험을 함께 고려한 설계로 시장에서 차별화된 경쟁력을 인정받고 있다.
휴스테이션은 그간 견고하게 구축해 온 ‘업무 표준화 및 자동화 기반’을 토대로 반복적인 채용 운영 과정에 내재된 업무 흐름을 한층 정교하게 체계화하고 있다. 단순한 문서 양식이나 시스템 기능 구성을 넘어 전형 단계별 운영 원칙과 예외 처리 기준까지 구조화함으로써 일관된 품질과 실행력을 갖춘 채용 운영 체계를 제공하는 데 초점을 맞춘다.
현재 라비스에는 AI 에이전트 기술을 적용해 지원 직무·지원자 맞춤형 면접 질문 생성, 지원자가 제출한 증빙자료 진위 자동 검증 등의 기능을 구현했다. 이를 통해 채용 실무 담당자는 평가의 신뢰도를 높이는 동시에 운영 부담은 효과적으로 경감할 수 있다.
특히 휴스테이션은 이러한 표준화 기반 위에 AI 기술과 워크플로 에이전트 기능을 본격적으로 결합하며 솔루션을 고도화하고 있다. 기술이 모든 과정을 주도하는 방식이 아니라 사람의 판단과 운영 역량을 기술이 유연하게 보완하는 협업 모델이다.
안소희 기자 ash0303@donga.com
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