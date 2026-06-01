고품질 식음 서비스로 급식 시장 선도

삼성웰스토리㈜가 ‘2026 국가서비스대상’ 프리미엄 급식 서비스 부문 대상을 수상했다. 6년 연속이다.
삼성웰스토리는 서비스 역량 강화를 위한 특별한 교육 제도인 ‘SCA(서비스 전문가 자격제도)’를 운영 중이다. SCA는 임직원의 직무 역량 향상을 위해 기업이 자체 운영하는 사내 직무 자격제도를 공식으로 인정해주는 기업 자격 정부 인정을 동종 업계 최초로 취득했다.
SCA는 총 3단계 과정으로 1단계는 사내 필기 검정, 2단계는 CS 국가공인자격인 서비스경영자격(SMAT) 2급 자격증 취득, 3단계는 CS 실전 워크숍으로 구성돼 있다. CS 실전 워크숍은 검증된 전문 서비스 강사에게 주요 불만 유형별 응대 방법을 익히고 실제 고객의 소리(VOC) 사례의 롤플레잉을 통해 서비스 관리 역량을 강화하고 있다. 매년 약 70명씩 수료하며 올해부터 목표 인원수를 2배로 확대해 서비스 역량 강화에 힘쓰고 있다.
아울러 삼성웰스토리는 급식 운영 전 과정에 AI를 비롯한 푸드테크 기술을 접목한 미래 급식 모델을 제시하고 있다. 2023년 업계 최초로 국·탕 조리 로봇 웰리봇을 도입한 데 이어 현재는 레시피 개발부터 메뉴 편성, 배식, 상품 제공에 이르기까지 급식 운영 전반에 AI 기반 지능화 솔루션을 적용하기 위한 개발과 테스트를 진행 중이다.
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