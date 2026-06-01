맞춤형 정보 제공… 현지 정착도 지원

농림수산식품교육문화정보원(이하 농정원)의 그린대로가 ‘2026 국가서비스대상’ 농업농촌 정책 플랫폼 부문 대상을 수상했다.
귀농귀촌 통합 플랫폼 ‘그린대로(www.greendaero.go.kr)’는 여러 곳에 흩어져 있는 귀농·귀촌 정책과 농지·주거, 일자리, 교육·복지 정보를 한곳에 모아 개인 맞춤형으로 제공하는 대한민국 대표 귀농귀촌 플랫폼이다.
‘귀농어·귀촌 활성화 및 지원에 관한 법률’ 제12조에 근거해 2023년 7월 문을 연 뒤 2024년 5월 전면 리뉴얼을 거치며 귀농귀촌 가이드·종합정보·교육정보·체험정보·상담컨설팅·지자체관 등으로 서비스를 고도화해 왔다. ‘당신이 그린대로 귀농귀촌의 꿈이 이루어지는 곳’이라는 슬로건처럼 탐색부터 준비·성장까지 귀농귀촌 전 주기를 아우르는 통합 지원 체계를 구축한 것이 특징이며 2026년 6월 기준 누적 방문자 1843만 명, 누적 회원 20만 명을 넘어섰으며 86.4점의 높은 고객 만족도로 운영되고 있다.
그린대로는 단순한 정보 제공을 넘어 현장의 정착까지 지원하고 있다. 전국 32개 시군의 ‘농촌빈집’ 매물 정보를 구축해 희망 지역의 실질적인 정착을 지원하고 △농촌에서 살아보기 △귀농인의 집 △시골언니 프로젝트 등 농촌 인구 유입 정책 서비스를 매년 2∼3종씩 새롭게 발굴해 연계하고 있다.
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