운전 절차 자동화… 안정-효율성 높여

한국지역난방공사(이하 한난)의 원클릭 자동운전 기술이 ‘2026 국가서비스대상’ 열병합발전 자동운전시스템 부문 대상을 수상했다.
한난은 ‘원클릭 자동운전 기술’을 활용해 열병합발전소의 복잡한 운전 절차를 자동화하고 공공 에너지 서비스의 안정성과 효율성을 높여왔다.
열병합발전소는 전기와 열을 동시에 생산·공급하는 설비로 운전 시 전력수요, 열수요, 설비 상태, 계통 조건 등을 함께 고려해야 한다. 특히 발전설비와 지역난방 열공급설비가 연계돼 있어 기동, 정지, 출력 조정 과정에서 확인해야 할 조건이 많고 설비 간 영향도 크다. 한난은 이러한 운전 특성을 반영해 운전 절차를 표준화하고 운전 안정성을 높일 수 있는 자동운전 기반을 마련했다.
원클릭 자동운전 기술은 열병합발전소의 기동, 정지, 출력 조정, 운전 모드 전환 등 주요 절차를 하나의 체계로 통합 관리하는 자동운전 기술이다. 운전원이 목표 조건을 설정하고 운전을 시작하면 시스템이 관련 설비 상태를 확인하고 보조설비 준비, 발전설비 연계, 출력 조정, 열공급 전환 등 단계별 절차를 순차적으로 수행한다. 이를 통해 운전원은 전체 운전 흐름을 확인하면서 주요 절차를 일관되게 관리할 수 있다.
특히 한난은 국내 최초로 열병합발전소 완전 자동운전 시스템을 실증하고 예약 운전, 전체 절차 통합 관리, 자동 출력 조정, 비상상황 대응 기능 등을 구현했다.
댓글 0