AX 2040 수립해 디지털 전환 선도

한국서부발전㈜(이하 서부발전)이 ‘2026 국가서비스대상’ 전력 AX 혁신 부문 대상을 수상했다.
서부발전은 인공지능(AI) 기술의 급격한 진화에 선제적으로 대응하기 위해 발전 공기업 최초로 AI 전환 전략 체계인 ‘AX 2040’을 수립하고 발전 현장의 디지털 변환을 가속화하고 있다. 아울러 발전 공기업 유일의 발전 정보 공유 플랫폼인 ‘AX 이노베이션센터’를 운영하며 민간과의 상생 생태계 조성에도 힘쓰고 있다.
서부발전은 AI 전환을 단순한 기술 도입이 아닌 경영 전반의 혁신으로 추진하기 위해 AX 2040 전략 체계를 수립했다. 이를 바탕으로 △업무 혁신 △발전 운영 최적화 △안전 강화 △민간 협력 생태계 조성 등 4대 분야를 중심으로 AI 활용을 확대하며 ‘AI로 미래 에너지 산업을 이끄는 초혁신 AX 선도기업’ 비전 실현에 속도를 내고 있다. 정부 국정과제인 ‘인공지능 3대 강국 도약’과 ‘에너지 안보 확립’을 뒷받침하기 위해 다양한 혁신 기술을 발전 현장에 도입했다. 생성형 AI 서비스인 ‘위피-봇’을 개발·운영해 지난해 업무 효율성을 30% 이상 높이고 연간 10만 시간의 업무 시간을 절감했다.
또한 실물 AI 로봇을 작업 현장에 배치하고 이를 휴대용 AI 안전영상관제 시스템과 융합해 현장 안전을 대폭 강화했다. 이를 통해 아낀 점검 시간은 연간 7000시간에 달한다. 가상 모형(디지털트윈) 기술로는 발전설비 정밀 운영 환경을 조성했다.
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