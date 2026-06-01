개인-기업 ‘디지털 금융 플랫폼’ 진화

[2026 국가서비스대상] 기업용 스마트뱅킹 ㈜신한은행
㈜신한은행의 신한 쏠비즈(SOL Biz)가 ‘2026 국가서비스대상’ 기업용 스마트뱅킹 부문 대상을 수상했다. 2년 연속이다.
신한 쏠비즈(SOL Biz) ★★
신한 쏠비즈는 기업 및 개인사업자 고객의 디지털 금융 혁신을 선도하며 기업금융 시장에서 입지를 강화하고 있다. 단순한 모바일 뱅킹 서비스를 넘어 금융과 비금융 서비스를 아우르는 종합 비즈니스 플랫폼으로 진화하며 사업자들의 필수 금융 앱으로 자리매김하고 있다.
최근에는 기업 고객들의 비대면 금융 수요 증가에 맞춰 서비스 영역도 대폭 확대했다. 법인카드 신규 신청과 한도 변경, 이용내역 조회 등 기존에 영업점 방문이 필요했던 업무를 모바일에서 처리할 수 있도록 개선했으며 가맹점 결제계좌 변경, 부가가치세 납부 등 사업자들이 자주 이용하는 업무 역시 디지털화해 업무 효율성을 높였다.
또한 개인사업자를 위한 비대면 회원 가입과 계좌 개설 서비스, 정책지원금 추천, 신용평가 신청, 급여 이체 및 급여대장 관리 기능 등을 제공하며 금융 업무의 디지털 전환을 지원하고 있다. 간편 로그인과 신한인증서 기반 인증 체계를 도입해 보안성과 편의성도 강화했다.
쏠비즈의 성장세도 주목할 만하다. 누적 가입 고객 99만 명을 돌파하며 100만 가입자를 눈앞에 두고 있다. 월간 활성 이용자 수도 지속적으로 증가하며 국내 대표 기업금융 플랫폼으로 자리매김하고 있다. 쏠비즈는 사업자들의 성장과 경쟁력 강화를 지원하는 대표 플랫폼으로 발전해 나가고 있다.
조선희 기자 hee3110@donga.com
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