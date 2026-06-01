삼성전자, ‘인도의 판교’에 냉난방공조 설비 공급

“주거단지 연계형 공조사업 확대”
삼성전자가 인도 신도시에 조성되는 최고급 주거단지에서 냉난방공조(HVAC) 설비를 대규모로 수주했다. 22일 삼성전자는 인도 부동산 개발업체 센트럴파크가 인도 구루그람 지역에 짓는 고급 주거단지 ‘디 오차드(The Orchard)’에 시스템 에어컨 등 공조 기기 3000여 대를 공급한다고 밝혔다(사진).
구루그람은 다국적 정보기술(IT) 기업과 스타트업이 밀집해 ‘인도의 판교’라 할 수 있는 곳으로 인도 수도 뉴델리의 핵심 위성도시다. 고소득층이 다수 거주하고 여름철 최고 기온이 45도를 웃돌아 고성능·고효율 냉방 설비 수요가 많은 곳이다.
이번 프로젝트에서는 단일 실외기로 최대 64대의 실내기를 연결할 수 있는 대형 시스템 에어컨 실외기(DVM S2)와 가정용 시스템 에어컨인 ‘무풍 1웨이(Way) 천장형 카세트’를 결합한 고효율 제품 등을 대거 공급한다.
업계는 삼성전자가 이번 수주를 발판 삼아 그동안 기업 간 거래(B2B) 중심이던 공조 사업을 주거단지 연계형으로 빠르게 넓힐 것으로 전망하고 있다. 인도는 빠른 도시화와 소득 향상으로 프리미엄 주거 수요가 늘어 향후 수주 확대가 예상되는 전략 지역이다.
임성택 삼성전자 생활가전(DA)사업부 부사장은 “삼성전자의 공조 기술력과 현지 환경에 최적화된 설비를 바탕으로 글로벌 고급 주거용 공조 시장에서의 리더십을 확고히 할 것”이라고 말했다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
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