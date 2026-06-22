당류 낮추고 유익균 더했다… 일동후디스, ‘기능성 그릭요거트’ 신제품 개발

체지방 감소 돕는 비피더스 균주 60억 마리 투입
일동후디스가 고유의 지중해식 전통 제조 공법을 적용한 발효유 제품군을 확장하며 체중 조절에 특화된 신제품을 내놓았다. 일동후디스는 지방과 당류를 모두 걷어낸 후디스 다이어트 무지방 그릭요거트를 시장에 공급한다고 22일 밝혔다.
한 컵당 단백질 24g 확보 및 100g당 44㎉ 구현
인공 첨가물 배제한 제로 설계로 식단 관리족 공략
전통 발효 기법 유지해 특유의 밀도 높은 질감 살려
이번에 선보인 제품은 성분 정제에 민감하고 건강한 식이조절을 원하는 소비층의 수요를 반영해 설계됐다. 핵심은 체지방 감소에 도움을 주는 유익균으로 알려진 비피도박테리움 브레브 B-3 프로바이오틱스를 배합한 점이다. 대용량 한 컵(400g) 기준으로 해당 유익균 60억 CFU와 함께 근육 유지에 필요한 단백질 24g을 동시에 보충할 수 있도록 했다.
영양 성분의 균형을 잡으면서도 인공 수식 요소를 최소화한 점이 특징이다. 당류나 기타 식품 첨가물을 일절 넣지 않는 무첨가 방식을 채택해 순수성을 높였다. 열량은 100g당 44kcal 수준으로 낮춰 섭취 부담을 줄이면서도 발효유 특유의 포만감은 유지하도록 조율했다.
제조 과정에서는 국산 1A 등급 원유에 생유산균을 넣어 발효시키는 재래식 공정을 고수했다. 특히 인위적으로 유청을 짜내 분리하지 않는 방식을 통해 원유 고유의 부드러움과 밀도 높고 진한 농도의 질감을 고스란히 구현해 냈다.
일동후디스 관계자는 이번 신제품이 한 컵으로 영양소 공급은 물론 열량 부담까지 덜어낼 수 있는 대안이라며, 균형 잡힌 관리를 추구하는 이들에게 유용한 선택지가 될 것이라고 설명했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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