피크 타임도 끄떡없다… ‘자동급수·순간온수’로 무장한 매장용 라면조리기 ‘이지쿡 CAN7000 PRO’

주식회사 캔 “상업공간의 조리 효율-위생 획기적으로 개선”
즉석라면조리기 전문 기업 주식회사 캔이 상업 공간의 조리 효율과 위생을 획기적으로 개선한 매장용 라면조리기 신제품 ‘이지쿡 CAN7000 PRO’를 선보였다.
국내 생산 방식으로 품질 안정성을 확보한 ‘이지쿡 CAN7000 PRO’의 가장 큰 특징은 ‘자동급수 시스템’이다. 상업 공간의 반복 사용 특성을 고려해 수동 물 보충의 번거로움을 완전히 없앴으며, 이용객이 몰리는 피크 타임에도 끊김 없고 안정적인 매장 운영을 지원한다.
조리 속도를 비약적으로 높인 ‘약 80℃ 순간온수 방식’도 핵심 경쟁력이다. 일반적인 상온수 조리 방식과 달리, 버튼을 누르는 즉시 고온의 온수가 출수되어 초기 조리 시간을 크게 단축시킨다. 이는 회전율이 중요한 셀프 라면존, 무인매장, 푸드코트 등의 매장 운영 효율을 극대화하는 요소다.
또 전용 조리기와 즉석라면용기의 결합으로 상업 공간에서 가장 중요한 위생성을 한층 강화했다. 가스레인지나 별도의 냄비 없이도 깔끔한 조리 환경을 유지할 수 있어, 스터디카페, 사내 휴게공간, 골프장, 리조트 등 다양한 융복합 문화 공간에서 위생 솔루션으로 활용하기 적합하다.
캔 관계자는 “이지쿡 CAN7000 PRO는 자동급수와 순간온수라는 두 가지 핵심 기능을 통해 운영자의 관리 부담은 획기적으로 줄이고, 고객에게는 가장 빠르고 위생적인 즉석 조리 경험을 제공하는 제품”이라고 강조했다.
한편, 캔은 신제품 출시를 기념해 자사몰 구매 고객을 대상으로 전용 종이용기와 신제품 떡볶이 ‘이지한끼’를 추가 증정하는 사은 프로모션을 진행하고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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