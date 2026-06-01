창립 100주년 유한양행, 글로벌 제약사 도약 선언

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 22일 00시 30분

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유한양행 전경. 뉴스1
유한양행 전경. 뉴스1
1926년 설립된 유한양행이 국내 상장사 가운데 11번째로 창립 100주년을 맞아 글로벌 혁신 제약사로 도약하겠다는 의지를 밝혔다. 유한양행은 20일 서울 동작구의 복합문화공간인 ‘윌로우하우스’에서 기념식을 열었다. 유한양행은 앞으로 창업자 유일한 박사의 정신을 이어 신약 개발과 글로벌 협력을 확대해 나갈 계획이다. 조욱제 유한양행 대표는 “신뢰의 100년 위에 약속의 100년을 더하겠다”고 밝혔다.

#유한양행#창립 100주년#글로벌 혁신#윌로우하우스#글로벌 협력#신약 개발
김재형 기자 monami@donga.com
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