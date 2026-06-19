KT&G, ‘글로벌 100대 혁신기업’ 4년 연속 선정

KT&G가 글로벌 지식재산권(IP) 솔루션 기업인 ‘렉시스넥시스(Lexis Nexis)’가 꼽은 ‘글로벌 100대 혁신기업’에 4년 연속 선정됐다.
19일 KT&G에 따르면 렉시스넥시스는 전날 글로벌 특허와 기업 데이터를 기반으로 IT·전자·자동차·소비재 등 다양한 분야에 걸쳐 글로벌 혁신기업 100곳을 선정했다.
KT&G는 국내 소비재기업 가운데 유일하게 4년 연속 선정됐다. 특히 KT&G는 체계적인 지식재산권 관리를 통해 NGP(Next Generation Products) 사업의 본원적 경쟁력을 강화한 점을 인정받았다. KT&G는 지난해 총 2342건의 지식재산권을 등록했다. 누적 등록된 지식재산권은 작년 기준 총 1만6751건이며, 이중 해외 지식재산권은 1만2929건이다.
KT&G는 축적된 지식재산권 경쟁력을 바탕으로 독자 기술이 적용된 전자담배 브랜드 ‘릴(lil)’과 전용 스틱을 선보이고 있다. 지난해 NGP 전용 스틱은 국내 시장 점유율 약 46%를 기록해 시장 선두를 유지하고 있으며, 해외 사업도 꾸준히 확대하고 있다. 이를 바탕으로 NGP 부문 매출·영업이익·판매량 모두 전년 대비 성장했다.
KT&G 관계자는 “이번 4년 연속 선정은 기술 혁신과 지식재산권 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 노력해 온 성과를 인정받은 결과”라며 “앞으로도 독자 기술을 기반으로 차별화된 제품과 서비스를 선보이며 글로벌 시장에서 기술 리더십을 강화해 나가겠다”고 말했다.
한편 KT&G는 NGP 사업을 3대 핵심사업으로 집중 육성하며, 2027년 비궐련사업(NGP‧건기식 등)의 매출 비중을 60% 이상으로 확대한다는 계획이다. ‘릴 에이블’, ‘릴 하이브리드’, ‘릴 솔리드’ 등 3대 디바이스 플랫폼과 40여종에 달하는 전용 스틱 포트폴리오를 바탕으로 글로벌 시장에서도 성과를 보이고 있다.
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