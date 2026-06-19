“폐냉매 회수해 재활용”… LG전자, 가전제품 자원순환 생태계 구축 나서

LG전자가 가전제품 자원순환 생태계 확산에 발 벗고 나선다. 가전제품에서 발생하는 폐냉매를 회수·재활용하고, 엄격한 품질 기준을 적용한 리퍼비시(재생) 제품 사업 실증(PoC)도 진행한다.
LG전자는 19일 서울시 강남구 포스코센터에서 기후에너지환경부 김성환 장관, 한국환경공단 문갑생 이사, LG전자 백승태 HS사업본부장 등 정부 및 기업 관계자들이 참석한 가운데 ‘순환경제 선도기업·산단 육성·지원을 위한 협약’을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약에는 LG전자를 비롯해 포스코, 현대제철, PKC, 삼양식품 등 16개 기업이 참여했다. 전기전자·반도체 소재·철강(원료/저탄소 공정)·식품 등 4개 분야에서 ▲재생원료 사용 강화 ▲공정부산물 순환 이용 ▲포장재 개선 ▲재사용·수리 등 폐기물 감량 등 순환경제 실현을 위한 다양한 과제를 추진한다.
LG전자는 전기전자분야에서 LX판토스, 칠서리사이클링센터, 오운알투텍, 경남테크노파크 등 4개 기업과 컨소시엄을 구성해 ‘전기전자제품 폐냉매 회수·재활용 및 리퍼비시 체계 구축 사업’을 진행하게 된다.
또한 LG전자는 2030년까지 폐냉매 회수량을 2024년 대비 약 7배 규모인 연간 81t까지 확대하며, 폐냉매에서 정제해 낸 고순도 재생 냉매를 신제품 생산과 A/S에 활용하는 등 순환 구조를 마련할 계획이다.
리퍼비시 제품 사업 실증도 진행한다. 회수·진단·수리·검증으로 이어지는 전 과정을 표준화하고, 리퍼비시 제품에 대해서는 외관, 성능, 안전성 등 엄격한 품질 검사를 거쳐 신제품과 동일한 수준의 품질 보증을 제공한다는 목표다. 검증이 완료된 리퍼비시 제품은 추후 LG전자 사업자몰을 통해 소상공인들에게 지원 정책의 일환으로 우선적으로 판매할 계획이다.
LG전자 HS사업본부장 백승태 부사장은 “고객에게 새로운 제품과 솔루션으로 지금껏 없던 고객 경험을 제공하는 동시에 탄소 저감과 자원순환을 통해 지속가능한 미래를 실현해 나갈 것”이라고 말했다.
한편 LG전자는 다양한 자원순환 활동을 펼치고 있다. 2022년부터 청소기 폐배터리를 수거해 환경 보호와 이웃 사랑을 동시에 실천하는 고객 참여형 자원순환 캠페인 ‘배터리턴(Battery Turn)’도 진행하고 있으며, 올레드 TV에 가벼운 복합섬유소재를 적용해 같은 크기의 LCD TV보다 플라스틱 사용량을 40% 수준으로 줄였다.
이를 바탕으로 지속가능경영 보고서도 발간했다. 보고서에 따르면 LG전자는 2006년부터 폐전자제품은 501만t 회수했으며, 온실가스 배출량도 지속적으로 저감하고 있다. 생산 단계에서 발생하는 직접 온실가스 배출량(Scope 1)과 에너지 사용에 따른 간접 온실가스 배출량(Scope 2)을 포함한 총 배출량을 2030년까지 2017년 대비 54.6% 감축하는 것을 목표로 한다.
LG전자의 ESG 경영 활동은 세계에서도 인정받고 있다. 올해 글로벌 신용평가기관 S&P 글로벌이 발표한 ‘기업 지속가능성 평가(Corporate Sustainability Assessment, CSA)’에서 LG전자는 3년 연속으로 최상위 등급에 해당하는 ‘Top 1%’에 선정됐다. 아울러 다우존스 지속가능경영지수(DJ BIC) 월드 지수에 14년 연속 편입됐으며, 글로벌 유력 ESG 평가기관 MSCI(Morgan Stanley Capital International)의 ESG 평가에서도 ‘AA’ 등급을 획득했다.
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