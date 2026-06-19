귀찮은 집안일 아닌 즐거운 일상으로… 케어원, ‘클린 리추얼’ 브랜드 ‘깨꼬미’ 론칭

공간 케어 전문 기업 케어원(CARE1, 대표 김호영)이 단순히 해충을 잡고 청소하는 기능성 패러다임을 넘어, 위생 관리를 나를 위한 즐거운 일상으로 재해석하는 라이프스타일 브랜드 ‘깨꼬미(KEKOMI)’를 공식 출시했다고 19일 밝혔다.
최근 바쁜 현대인들 사이에서 일상에 활력을 불어넣는 자신만의 규칙적인 습관을 뜻하는 ‘리추얼(Ritual)’ 문화가 확산하고 있다. 깨꼬미는 이러한 트렌드에 발맞춰, 귀찮고 번거로운 집안일로 여겨지던 공간 관리를 기분 좋은 일상의 의식으로 승화시키는 ‘클린 리추얼(Clean Ritual)’을 브랜드의 핵심 지향점으로 삼았다.
브랜드의 정체성은 공식 캐릭터인 1급수 수달 ‘깨꼼이’를 통해 시각화했다. 깨끗한 환경에서만 살아가는 수달처럼, 소비자가 머무는 공간을 건강하게 보호하고 청정하게 관리하겠다는 브랜드 철학을 친근하고 감성적인 디자인으로 녹여냈다.
이번 깨꼬미 브랜드 론칭과 함께 케어원은 해충 케어 솔루션 제품인 ‘초파리 트랩’과 ‘아웃도어 케어 미스트’ 등을 새롭게 선보였다.
‘초파리 트랩’은 초파리의 행동 특성을 연구해 이동 경로와 반응 조건을 분석하고, 스스로 트랩 내부로 유입되도록 설계한 구조를 적용했으며 이를 통해 기존 끈끈이 트랩에서 불편 요소로 지적되던 죽은 초파리 노출 문제를 최소화했다.
함께 출시한 ‘아웃도어 케어 미스트’는 식물 유래 성분을 적용해 민감한 피부도 부담 없이 사용할 수 있도록 개발됐다. 인체 피부 저자극 테스트를 완료했으며 벌레가 기피하는 천연 에센셜 오일을 블렌딩했다. 야외 활동 시 피부는 물론 아이와 반려동물까지 함께 안심하고 사용할 수 있도록 안전성을 고려했다.
케어원 박하나 마케팅팀장은 “깨꼬미는 지난 20년간 축적해온 공간 케어 전문성과 감성적인 브랜드 경험을 결합해 소비자들에게 즐거운 공간 관리의 경험을 제공해 나갈 것”이라고 설명했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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