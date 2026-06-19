제주항공, 5개월 연속 월간 수송객 100만명 돌파

제주항공이 5개월 연속 월간 수송객 100만명을 돌파하며 국적 저비용항공사(LCC) 가운데 가장 많은 승객을 수송한 것으로 나타났다.
국토교통부 항공정보포털시스템에 따르면 제주항공의 지난 5월 수송객 수는 110만7549명으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(102만9004명)보다 7.6% 증가한 수치다. 국내선 수송객은 42만4036명으로 전년 동기 대비 1.9% 늘었고, 국제선은 68만3513명으로 11.5% 증가했다.
제주항공은 올해 1월 117만6532명, 2월 106만7659명, 3월 106만7167명, 4월 112만7370명에 이어 5월에도 100만명 이상의 승객을 수송했다. 국적 LCC 가운데 5개월 연속 월간 수송객 100만명을 넘어선 것은 제주항공이 유일하다.
올해 1월부터 5월까지 누적 수송객 수는 554만6277명으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간(463만1482명)보다 19.8% 증가한 수치다.
특히 공급 확대에도 불구하고 91.1%의 높은 탑승률을 유지하며 견조한 수요를 확인했다. 1~5월 누적 탑승률은 91.1%로 국적 LCC 9개사 평균인 88.8%보다 2.3%포인트 높았다. 국내선은 93.6%, 국제선은 89.8%의 탑승률을 기록했다.
제주항공 측은 5월 황금연휴 효과와 단거리 해외여행 수요 증가가 수송객 증가를 이끌었다고 분석했다. 최근 항공업계에서는 여행 경비 부담이 커지면서 장거리 노선보다 일본·대만·중국 등 단거리 노선 선호 현상이 이어지고 있다는 분석이 나온다.
제주항공은 수요 변화에 맞춘 노선 운영과 공급 확대를 이어가고 있다. 지난 3월부터 김포~제주 노선에 하루 왕복 4회를 추가 운항하고 있으며, 5월부터는 인천~제주 노선 시범 운항도 시작했다.
일본 노선 증편도 확대한다. 인천~도쿄(나리타) 노선은 현재 주 35회에서 7월 주 45회, 8월 주 49회로 늘리고, 인천~후쿠오카 노선은 주 28회에서 7월 주 30회, 8월 주 34회로 확대할 예정이다. 부산~오사카 노선 역시 현재 주 14회에서 7~8월 주 17회로 증편한다.
제주항공 관계자는 “고객 수요에 기반한 효율적인 노선 운영과 안정적인 공급 확대를 통해 국적 LCC 월간 수송객 1위를 유지하고 있다”며 “앞으로도 변화하는 여행 수요를 면밀히 분석해 고객들에게 더욱 편리한 여행 경험을 제공하겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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