태양광 업계선 ‘한국 유일’ …플렉셀스페이스, 美 ‘2026 스페이스 테크 어워즈’ 최종후보 선정
동아경제
공유하기
글자크기 설정
국내 우주 태양전지 기업 플렉셀스페이스(대표 안태훈)가 글로벌 항공우주 전문 매체 에비에이션 위크(Aviation Week)가 주관하는 ‘2026 에비에이션 위크 스페이스 테크 챌린지 어워즈(2026 Aviation Week Space Tech Challenge Awards)’에서 상업화(Commercialization) 부문 최종후보(Finalist)로 선정됐다고 밝혔다.
에비에이션 위크는 글로벌 항공우주 및 방위산업(방산) 분야에서 높은 권위를 자랑하는 미국의 전문 미디어이자 정보 서비스 그룹이다. 스페이스 테크 챌린지 어워즈는 미국에서 열리는 우주 산업 박람회인 ‘스페이스 테크 엑스포(Space Tech Expo USA)’와 파트너십을 맺고 개최하는 행사로, 우주 산업의 패러다임을 바꿀 혁신적인 기술을 선보인 기업이나 대학 연구팀에게 상을 주는 프로그램이다.
플렉셀스페이스 측은 “이번 어워드에서 국내 기업이자 태양광 기업으로는 유일하게 이름을 올렸다”면서 “이는 국내 우주 태양전지 기술이 글로벌 우주산업 무대에서 기술성과 사업화 가능성을 동시에 인정받은 사례라는 점에서 의미가 있다”고 강조했다.
플렉셀스페이스는 CIGS와 페로브스카이트 기반 차세대 우주용 태양전지를 개발하며, 저비용·대면적·초경량 특성과 방사선·열·진공 등 극한 환경에서의 장기 신뢰성 확보에 집중하고 있다. 회사는 셀 개발을 넘어 위성, 우주정거장, 우주데이터센터 등 차세대 인프라에 적용할 전력 솔루션 상용화를 목표로 한다.
이번 선정은 플렉셀스페이스의 기술 방향성이 글로벌 우주산업의 수요와 일치함을 보여준다. 최근 우주산업이 소형위성, 대형 위성군, 우주 인프라 구축 등으로 빠르게 확장됨에 따라 가볍고 저렴하며 내구성이 뛰어난 전력 시스템 요구가 커지고 있다.
회사는 현재 다수의 글로벌 위성 제조사 및 우주기업들과 태양전지 모듈 적용을 위한 협력을 진행 중이다. 고객사 미션에 맞춘 셀, 모듈, 어레이 단위의 전력 솔루션을 제공하고자 기술 검증, 품질 보증, 우주환경 시험, 실증 협력을 단계적으로 확대하고 있다.
플렉셀스페이스 안태훈 대표는 “이번 선정은 우리 기술이 연구개발을 넘어 글로벌 시장에서 실제 사업화 가능성을 인정받았다는 점에서 의미가 있다”며 “우주 태양전지는 효율뿐 아니라 극한 환경에서의 안정성, 미션별 설계 유연성, 대규모 인프라에 맞춘 경제적 공급 능력이 핵심이다. 고신뢰성을 바탕으로 글로벌 기업들과 우주 전력 솔루션을 상용화하겠다”고 밝혔다. 이어 안 대표는 “향후 위성을 넘어 우주정거장, AI 우주데이터센터, 달·심우주 탐사 등 차세대 우주 인프라의 핵심 전력 기술 기업으로 성장하겠다”고 덧붙였다.