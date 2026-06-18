‘가격 부담 낮춘 실속형 AI폰’… 삼성전자, 갤럭시 A37 5G 판매시작

19일 국내 유통망 본격 공급, 가격은 50만 원대 후반 책정
6.7인치 디스플레이에 야간 촬영 능력 보강한 트리플 카메라 장착
사진 편집·음성 녹취 전용 AI 기능인 ‘어썸 인텔리전스’ 탑재
사후 지원 기간 6년으로 연장, 초기 구매 시 온누리상품권 환급 혜택
삼성전자가 화면 크기를 키우고 중저가 라인업 전용 인공지능(AI) 솔루션을 적용한 신형 스마트폰 ‘갤럭시 A37 5G’를 오는 19일 국내 시장에 선보인다. 색상은 라벤더, 화이트, 차콜 세 가지로 구성됐으며 출고가는 59만8400원이다. 소비자들은 전국 오프라인 매장과 온라인 직영몰, 이동통신사 대리점 등에서 기기를 구매할 수 있다.
기기의 화면 부문은 170.1mm(6.7인치) 크기의 FHD+ 슈퍼 아몰레드 패널이 맡는다. 초당 120회 화면을 갱신하는 주사율을 지원해 기기 조작이나 영상 재생 시 시각적 끊김을 줄였다.
후면 카메라는 세 가지 렌즈로 구성된다. 5000만 화소 메인 광각을 필두로 800만 화소 초광각, 500만 화소 접사 렌즈가 나란히 배열됐다. 메인 카메라는 광량을 더 많이 확보할 수 있도록 1.0마이크로미터(㎛) 크기의 화소 센서를 채택해 어두운 실내나 야간에도 비교적 선명한 결과물을 낸다. 기계식 흔들림을 상쇄하는 광학식 손떨림 보정(OIS) 모듈도 함께 들어갔다.
배터리 용량은 5000mAh다. 규격에 맞는 고속 충전기를 연결하면 30분 만에 전체 용량의 60%까지 채울 수 있다. 아울러 외부 환경에서의 내구성을 높이기 위해 먼지와 물을 차단하는 방진·방수 등급을 IP68 수준으로 끌어올렸다.
소프트웨어 측면에서는 A시리즈 전용 기기 인공지능인 ‘어썸 인텔리전스’가 처음 적용됐다. 이를 통해 이용자는 촬영된 이미지에서 원치 않는 사물을 지우는 ‘AI 지우개’나 이미지 화질 개선 및 음영 제거를 안내하는 ‘편집 제안’ 기능을 쓸 수 있다. 회의나 강의 기록에 유용한 ‘텍스트 변환’은 저장된 음성 파일을 문자열로 즉각 바꾸어 주는 역할을 수행한다.
장기 사용자를 고려한 사후 지원 정책도 구체화됐다. 삼성전자는 이번 신제품에 대해 운영체제(OS) 판올림을 최대 6회, 보안 패치 배포를 6년간 지속하기로 결정했다.
삼성전자 관계자는 해당 제품이 일상적인 활용도가 높은 디스플레이와 카메라 제원을 개선하고 실용적인 AI 기능을 집약한 모델이라며, 더 넓은 사용자층이 모바일 기술의 변화를 체감할 수 있도록 공급을 확대하겠다고 설명했다.
국내 출시를 기점으로 한 초기 판촉 행사도 진행된다. 삼성전자는 오는 9월 말까지 제품을 개통한 이들에게 독서 플랫폼 구독권을 증정한다. 또한 내달 5일까지 진행되는 제조사 자체 할인 행사 기간에 제품을 사면 결제액의 20%를 모바일 온누리상품권으로 돌려받을 수 있는 환급 혜택이 적용된다.
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