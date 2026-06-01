험로 달리고 캠핑 즐기고… ‘타스만’으로 완성한 1박 2일

70도 경사도 스스로 주행… 최대 80cm 수중로도 통과
험로 위한 높은 지상고, ‘V2L’로 캠핑 전기 해결
지난달 23일 충남 태안군에 있는 HMG 드라이빙 익스피리언스 센터. 기아의 정통 픽업트럭 ‘타스만 X-Pro’를 끌고 70도 경사로 앞에 섰다. 보이는 건 언덕과 하늘뿐이었고, 브레이크에서 발을 떼자 타스만이 스스로 언덕을 오르기 시작했다. 주행을 차량에 온전히 맡기고 운전대 조향에만 신경을 썼다. 경사를 내려갈 때도 브레이크를 밟지 않았다. 타스만은 천천히 그리고 흔들림도 거의 없이 경사를 내려왔다.
타스만 X PRO에 최초로 적용된 ‘X-트렉(X-TREK)’ 기능을 십분 활용한 것이다. 이는 차량이 시속 10km 미만의 속도로 계속 주행할 수 있는 기능이다. 가속 페달을 밟지 않아도 된다. 운전대 조종만 잘 하면 된다. 바퀴 하나가 미끄러져도 걱정 없다. 접지력이 살아 있는 다른 바퀴가 알아서 균형과 주행을 바로잡는다.
이날의 주행은 기아의 ‘타스만 인텐시브’ 프로그램 중 하나였다. HMG 드라이빙 익스피리언스 센터는 기아와 현대차 차량들을 다양한 코스에서 운전해 볼 수 있지만, 타스만은 특별히 인텐시브 프로그램을 추가했다. 드라이빙을 즐긴 뒤 캠핑장으로 이동해 1박 2일 캠핑까지 즐길 수 있는 프로그램이다.
드라이빙 프로그램은 경사 언덕, 모랫길, 계단, 수중길 등 11개의 오프로드 코스를 체험하고, 실제 산악과 일반 도로 주행 등을 체험해 볼 수 있게 구성돼 있다. 처음에 타스만에 올랐을 때는 “차량이 너무 높다”는 느낌이 들었다. 하지만 높은 지상고 덕분에 기울어져 있는 도로나 진흙과 흙탕물로 어지러워진 도로 등에서도 주행이 두렵지 않았다. 차량이 높다 보니 시야 확보가 쉬웠다. 최대 깊이 80cm에 달하는 수중 노면도 무리 없이 통과했고, 차량 하부 충격에 대한 부담도 없었다. 오프로드 체험과 산악 오프로드 체험 등을 포함해 260분의 체험이 끝난 뒤 약 한 시간 거리에 있는 캠핑장으로 직접 차를 몰고 떠났다.
타스만은 281마력이라는 ‘괴물’ 같은 힘을 갖고 있지만, 도심 속에서는 ‘신사’라 부를 수 있을 만큼 편안하고 부드러운 주행을 자랑했다. 운전자는 오프로드 주행보다 일반 도로 주행을 더 많이 할 수밖에 없는데, 4가지 차량 구동 모드를 선택하면서 주행을 할 수 있다. 일반 도로에서 연비가 좋고, 부드러운 주행이 가능한 ‘2H’ 구동 모드로 달렸다. 스티어링(운전대 조향)도 상당히 부드러워서 픽업트럭이 아닌 스포츠유틸리티차량(SUV)을 몰고 있다는 느낌이었다.
캠핑장은 서해 바다가 바로 보이는 말 그대로 ‘명당’ 자리에 타스만 고객 전용 공간이 마련돼 있었다. 6인까지도 취침이 가능한 텐트와 침구, TV, 식기 및 조리기구, 테이블과 캠핑 의자 등이 모두 준비돼 있다. ‘설렘과 음식만 준비해 오시면 된다’는 사전 공지가 이해됐다.
타스만에는 차량의 배터리 전력을 외부로 끌어다 쓸 수 있는 ‘V2L(Vehicle to Load)’ 기능이 있다. 220V(볼트) 전원을 쓸 수 있는 움직이는 배터리인 셈이어서 전기가 없는 곳에서도 전자기기를 사용할 수 있다.
타스만 인텐시브 프로그램은 1박 2일 동안 타스만이 무엇을 할 수 있는지, 어떤 능력을 가지고 있는지를 만끽하면서 캠핑의 추억도 쌓을 수 있는 경험이었다. 오프로드 주행 능력과 픽업트럭 특유의 적재 능력을 갖춘 타스만은 레저와 여행을 즐기려는 사용자들에게는 충분한 선택지가 될 것 같다.
타스만 인텐시브 프로그램 참가는 HMG 드라이빙 익스피리언스 홈페이지에서 예약을 하면 된다. 참가비는 4인 기준 28만 원이며, 타스만 차량 가격은 3750만∼5240만 원이다.
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