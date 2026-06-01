구글, 보안 플랫폼 서울에 설치… 데이터 국내 저장

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구글 클라우드는 17일 서울 리전(구글이 임차해 운영하고 있는 데이터센터)에서 직접 ‘구글 보안 운영 플랫폼’을 운영한다고 밝혔다. 이 플랫폼은 구글의 대규모 클라우드 인프라와 생성형 인공지능(AI) ‘제미나이’를 결합해 해킹 등 사이버 공격을 실시간 탐지하고 자동으로 대응하는 보안 서비스다.

서울 리전 출시로 보안 로그와 분석 데이터는 모두 국내에서 저장, 처리된다. 국내 금융·공공기관들이 데이터의 해외 유출 우려 없이 구글의 보안 서비스를 이용할 수 있게 되는 셈이다.

자그디시 마하파트라 구글 클라우드 시큐리티 일본·아시아태평양 총괄은 “서울 리전에서 구글 보안 운영 플랫폼을 제공하게 된 것은 한국 사이버 보안 역량을 한 단계 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다.

#구글 클라우드#서울 리전#데이터센터#보안 운영 플랫폼#생성형 인공지능#제미나이
김재형 기자 monami@donga.com
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