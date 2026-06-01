본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
경제
구글, 보안 플랫폼 서울에 설치… 데이터 국내 저장
동아일보
입력
2026-06-18 00:30
2026년 6월 18일 00시 30분
김재형 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260617/134131340/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
구글 클라우드는 17일 서울 리전(구글이 임차해 운영하고 있는 데이터센터)에서 직접 ‘구글 보안 운영 플랫폼’을 운영한다고 밝혔다. 이 플랫폼은 구글의 대규모 클라우드 인프라와 생성형 인공지능(AI) ‘제미나이’를 결합해 해킹 등 사이버 공격을 실시간 탐지하고 자동으로 대응하는 보안 서비스다.
서울 리전 출시로 보안 로그와 분석 데이터는 모두 국내에서 저장, 처리된다. 국내 금융·공공기관들이 데이터의 해외 유출 우려 없이 구글의 보안 서비스를 이용할 수 있게 되는 셈이다.
자그디시 마하파트라 구글 클라우드 시큐리티 일본·아시아태평양 총괄은 “서울 리전에서 구글 보안 운영 플랫폼을 제공하게 된 것은 한국 사이버 보안 역량을 한 단계 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다.
#구글 클라우드
#서울 리전
#데이터센터
#보안 운영 플랫폼
#생성형 인공지능
#제미나이
김재형 기자 monami@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
[단독]美, 비전투함 해외건조 빗장 풀었다… ‘마스가’ 힘 받을 듯
2
[김순덕 칼럼]이 대통령은 왜 ‘탄핵 가능성’을 언급했을까
3
특검, 징역 1년6개월 구형에…오세훈 “검사님들 떳떳하십니까”
4
장동혁 면전서 “사퇴” “불통” 직격…張, 의총중 자리 떴다
5
등에 벽돌 숨기고 거리 활보하며 행인에 ‘씨익’, 알고보니…
6
[사설]시위대에 막혀 칼 빌려 출국한 펜싱 국대, 이게 말이 되나
7
[사설]관광출장, 도피휴직, 아빠찬스, 수의계약… 기가 차는 선관위
8
美법원, 웜비어 유족에 北동결자금 260억원 지급 명령
9
“한동훈 복당 서두르는 이유? 장동혁 부정선거론에 국힘 망할 지경”[정치를 부탁해]
10
남보라, 양수 부족에 응급 제왕절개…“콩알이 잘 키울게요”
1
특검, 징역 1년6개월 구형에…오세훈 “검사님들 떳떳하십니까”
2
장동혁, TK 빼놓고 “서울 등 재선거”… 오세훈 “張 자리보전용”
3
국힘 의총, 장동혁 ‘전면 재선거’ 제동…“張 사퇴 안하면 찌질이”
4
민통선 평균 2㎞ 북상…‘여의도 250배 면적’ 규제 해제·완화한다
5
李, 트럼프에 “중동전 해결했듯 北문제 평화적 해결 주도를”
6
“미화원이 엘베 타면 냄새 역겨워” 민원 넣은 아파트 입주민 ‘뭇매’
7
한동훈 “장동혁, 조금 이따 물러날 거다”…지역구 주민과 대화
8
올공 찾은 與의원들에 시위대 “나가라”…결국 현장 떠나
9
조국 “선거연대 거부된 상황서 패배…총선때 어떻게 할지 성찰”
10
전쟁 벌인 美, 동맹 기업 돈으로 재건기금 추진
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
[단독]美, 비전투함 해외건조 빗장 풀었다… ‘마스가’ 힘 받을 듯
2
[김순덕 칼럼]이 대통령은 왜 ‘탄핵 가능성’을 언급했을까
3
특검, 징역 1년6개월 구형에…오세훈 “검사님들 떳떳하십니까”
4
장동혁 면전서 “사퇴” “불통” 직격…張, 의총중 자리 떴다
5
등에 벽돌 숨기고 거리 활보하며 행인에 ‘씨익’, 알고보니…
6
[사설]시위대에 막혀 칼 빌려 출국한 펜싱 국대, 이게 말이 되나
7
[사설]관광출장, 도피휴직, 아빠찬스, 수의계약… 기가 차는 선관위
8
美법원, 웜비어 유족에 北동결자금 260억원 지급 명령
9
“한동훈 복당 서두르는 이유? 장동혁 부정선거론에 국힘 망할 지경”[정치를 부탁해]
10
남보라, 양수 부족에 응급 제왕절개…“콩알이 잘 키울게요”
1
특검, 징역 1년6개월 구형에…오세훈 “검사님들 떳떳하십니까”
2
장동혁, TK 빼놓고 “서울 등 재선거”… 오세훈 “張 자리보전용”
3
국힘 의총, 장동혁 ‘전면 재선거’ 제동…“張 사퇴 안하면 찌질이”
4
민통선 평균 2㎞ 북상…‘여의도 250배 면적’ 규제 해제·완화한다
5
李, 트럼프에 “중동전 해결했듯 北문제 평화적 해결 주도를”
6
“미화원이 엘베 타면 냄새 역겨워” 민원 넣은 아파트 입주민 ‘뭇매’
7
한동훈 “장동혁, 조금 이따 물러날 거다”…지역구 주민과 대화
8
올공 찾은 與의원들에 시위대 “나가라”…결국 현장 떠나
9
조국 “선거연대 거부된 상황서 패배…총선때 어떻게 할지 성찰”
10
전쟁 벌인 美, 동맹 기업 돈으로 재건기금 추진
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
[오늘과 내일/홍수영]“내가 니 걸로 보이세요?” 정치권에 묻는 2030
“하다하다 코인사기에…“ 곽튜브, 프로필 사진 도용에 ‘황당’
경찰, 정이한 부산시장 후보 ‘테러 자작극’ 의혹 수사
댓글 0