에프엘오토코리아, 신형 포드 익스페디션 출시… F150 차대기반 ‘전천후 SUV’

북미 대형 SUV 대명사의 30주년 기념작, 안락함과 실용성 결합해 완전변경
하단 도어 분리형 스플릿 게이트 최초 적용으로 아웃도어 적재 편의 극대화
24인치 파노라믹 디스플레이와 이동식 콘솔 배치해 실내 디지털 공간 재정립
최고 446마력 V6 엔진 탑재 및 견인력 4.2톤 달해 프리미엄 레저 시장 공략
에프엘오토코리아가 포드의 대표 대형 SUV(스포츠유틸리티차량)이자 플래그십 모델인 올-뉴 포드 익스페디션 플래티넘 트림을 국내 시장에 정식 선보인다.
이번 신차는 1996년 첫 출시 이후 30년 동안 전 세계에서 300만 대 이상 판매된 스테디셀러의 5세대 완전변경 모델이다. 포드 측은 개발 과정에서 1100시간이 넘는 소비자 인터뷰를 진행해 공간 활용성과 디지털 연결성을 대폭 보강했다고 설명했다. 국내 시장에는 지난 2021년 4세대 제품이 처음 상륙한 바 있다.
외관은 기존의 선을 간결하게 다듬으면서도 육중한 체구를 강조했다. 전면에는 일체감을 주는 검은색 그릴과 주간주행등을 배치했으며, 측면에는 24인치 대형 알루미늄 휠과 전동식 사이드 스텝을 적용해 시각적 안정감을 줬다.
후면부에는 상하단이 분리되어 열리는 포드 스플릿 게이트를 새로 도입했다. 아래로 열리는 하단 도어는 성인 여러 명이 앉아도 무리가 없는 최대 227kg의 하중을 버티도록 설계되어 야외 활동 시 간이 벤치나 테이블 등으로 다양하게 활용할 수 있다. 외장 색상은 아게이트 블랙을 포함해 총 7가지 선택지를 제공한다.
실내는 디지털 요소를 대거 이식해 현대적인 분위기를 연출했다. 대시보드 상단에는 운전자의 전방 주시를 돕는 24인치 파노라믹 디스플레이를 배치하고, 중앙에는 차량 제어를 담당하는 13.2인치 터치스크린을 나란히 물렸다. 1열 헤드레스트 후면에는 태블릿 거치가 가능한 홀더를 기본 장착했다.
1열 중앙에 위치한 플렉스 파워 콘솔은 버튼 조작으로 앞뒤로 최대 20cm까지 이동이 가능해 공간 활용성을 높였다. 콘솔을 뒤로 밀면 2열 탑승객이 공조 장치와 컵홀더를 더 편리하게 이용할 수 있다. 국내에 출시되는 7인승 모델은 2열 독립식 캡틴 시트와 3열 40:20:40 전동 폴딩 시트를 갖췄다. 3열 가운데 등받이를 접으면 긴 레저 장비도 무리 없이 실을 수 있는 통로가 확보된다.
주행 성능은 정통 픽업트럭 F-150의 골격을 기반으로 삼아 신형 모델에 맞게 최적화했다. 최고출력 446마력, 최대토크 70.5kg·m를 발휘하는 3.5L 에코부스트 V6 하이-아웃풋 엔진에 10단 자동변속기를 조합했다. 외부 소음을 상쇄하는 액티브 노이즈 컨트롤 기능과 감성적 요소를 더하는 엔진 사운드 인핸서도 탑재됐다.
노면 상태를 실시간으로 인지해 감쇠력을 조절하는 연속 댐핑 제어 서스펜션과 구동력을 최적 배분하는 전자식 리미티드 슬립 디퍼렌셜을 적용해 주행 안정성을 확보했다.
첨단 안전 및 레저 사양도 보강했다. 어댑티브 크루즈 컨트롤과 사각지대 경고 등이 포함된 포드 코-파일럿360 어시스트 2.0을 탑재했다. 아울러 차량 주변을 4개 구역으로 나눠 비추는 360도 존 라이팅 기능을 갖춰 야간 야외 활동 시 유용하다.
특히 견인 편의성을 높이는 프로 트레일러 히치 어시스트와 후진을 돕는 프로 트레일러 백업 어시스트를 적용해 최대 4218kg의 견인 성능을 안전하게 제어할 수 있도록 돕는다.
이윤동 에프엘오토코리아 대표는 이번 신차가 다변화된 소비자 라이프스타일과 사용 환경을 폭넓게 수용할 수 있는 모델이라고 설명했다. 국내 시장에는 플래티넘 단일 트림으로 판매되며 가격은 1억2350만 원이다.
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