차이커뮤니케이션, ‘제2회 대학생 AI 광고 공모전’ 개최 …“실전 브랜드 과제 해결”

총상금 2,300만 원 규모… 굽네치킨·우리은행·청호나이스 실전 과제 다뤄
차이커뮤니케이션이 AI 시대를 이끌 새로운 광고 인재를 발굴하기 위해 ‘제2회 CHAI 대학생 AI 광고 공모전’을 개최한다고 17일 밝혔다.
네이버·토스 등 후원… 수상자에게는 채용 우대 및 캠페인 집행 기회 제공
제2회 CHAI 대학생 AI 광고 공모전 ‘AI to Z CHALLENGE’는 참가자들이 A부터 Z까지 AI를 활용해 시대와 브랜드 과제를 해결하는 대학생 광고 공모전이다.
이번 공모전은 ‘도전하라, 실전처럼’을 슬로건으로 차이커뮤니케이션의 주요 클라이언트인 굽네치킨, 우리은행, 청호나이스의 실제 브랜드 과제를 바탕으로 기획부터 크리에이티브 제작까지 AI를 활용해 브랜드의 문제를 해결하는 전 과정을 실전처럼 경험하게 된다.
참가 자격은 국내외 대학생 및 대학원생(재학생, 휴학생, 졸업예정자)이라면 누구나 개인 또는 팀(최대 3명)으로 참여할 수 있다. 접수는 오는 7월 8일부터 30일까지 공모전 공식 홈페이지를 통해 진행된다.
시상은 총 2,300만 원 상당의 상금 및 부상이 주어지며, 차이 클라이언트가 직접 선정하는 ‘특별상’도 함께 마련됐다. 또한 수상자에게는 차이커뮤니케이션 채용 시 입사 전형 우대 혜택이 제공되고, 우수 수상작은 내부 검토를 걸쳐 실제 광고 캠페인으로 실행되는 기회도 주어진다.
이번 공모전에는 (사)한국광고산업협회, (사)한국광고학회, 네이버(NAVER), 토스(TOSS) 등이 공식 후원사로 참여한다.
차이커뮤니케이션 관계자는 “이번 공모전은 대학생들이 단순히 AI를 사용하는 수준을 넘어, 실제 브랜드 과제를 해결하며 전략과 크리에이티브를 구현하는 실전 경험을 쌓을 수 있도록 기획했다“며 “대학생들이 AI를 활용해 어떤 새로운 시각과 크리에이티브를 보여줄지 기대하고 있다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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