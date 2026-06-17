그릭요거트 요즘, 산리오캐릭터즈와 함께 ‘요즘 썸머 랜드’ 프로모션 실시

그릭요거트 브랜드 요즘(YOZM)이 오늘(17일)부터 모바일 머지 퍼즐 게임 ‘헬로키티 마이 드림 스토어’와 함께하는 ‘요즘 썸머 랜드(YOZM SUMMER LAND)’ 프로모션을 진행한다고 밝혔다.
이번 프로모션은 지난해 산리오캐릭터즈 협업 프로그램을 통해 확인한 소비자 반응을 바탕으로 기획된 후속 프로모션이다. 협업 패키지는 ‘플레인 그릭요거트 with 블루베리 콩포트’와 ‘플레인 그릭요거트 with 스트로베리 콩포트’ 2종으로 구성됐다. 각 제품에는 폼폼푸린과 시나모롤을 활용한 스페셜 디자인이 적용됐다. 소비자는 패키지의 QR코드를 통해 프로모션에 참여할 수 있다.
‘YOZM SUMMER LAND’는 두 가지 프로그램으로 운영된다.
우선 행사 기간내 ‘헬로키티 마이 드림 스토어’ 앱을 다운로드한 고객에게는 제주항공권 등 다양한 경품 응모 기회가 제공된다.
다음으로 제품에 동봉된 난수 쿠폰을 활용한 응모 이벤트다. QR코드를 스캔한 뒤 난수번호를 입력하면 즉석에서 당첨 결과를 확인할 수 있다. 당첨자에게는 산리오캐릭터즈 굿즈와 요즘 그릭요거트 스타터 세트 등이 제공될 예정이다. 단, 준비된 수량 소진 시 해당 이벤트는 조기 종료될 수 있다.
요즘(YOZM) 홍예림 마케팅 매니저는 “1차 협업을 통해 소비자들이 제품 구매뿐 아니라 브랜드와 캐릭터 콘텐츠를 함께 경험하는 방식에 긍정적인 반응을 보인 것을 확인했다”며 “이번 2차 프로모션을 통해 요즘이 추구하는 건강한 식습관과 즐거운 브랜드 경험을 자연스럽게 전달하고자 한다”고 말했다.
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