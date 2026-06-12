스페이스X 공모가 135달러 확정…역대 최대 ‘750억 달러’ IPO

미국 우주기업 스페이스X의 예비 공모가가 주당 135달러로 최종 확정됐다. 총 750억 달러(약 114조원)를 조달하는 이번 기업공개(IPO)는 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코를 넘어서는 역대 최대 규모가 될 전망이다.
11일(현지 시각) 블룸버그통신에 따르면 스페이스X는 클래스 A 보통주 5억 5560만 주에 대한 공모가를 주당 135달러(약 20만5200원)로 최종 확정했다. 이에 따른 조달 예정 금액은 750억 달러로, 2019년 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코가 조달한 294억 달러(약 44조 6880억원)를 크게 웃돈다.
공모가 기준 스페이스X의 시장가치는 1조7700억달러(약 2690조4000억원)다. 미국 증시 상장사 시가총액 기준 7위권으로, JP모건체이스와 버크셔해서웨이, 일라이릴리, 메타플랫폼스와 더불어 일론 머스크의 테슬라보다도 높다.
● 우주에서 AI기업으로 체질 개선…’AI 랠리’ 타고 날아올라
스페이스X는 이번 상장 과정에서 기존 IPO 관행과 다른 전략을 택했다. 기관투자가 대상 로드쇼 이전부터 공모가를 사실상 확정했고, 전체 공모 물량의 약 30%를 개인 투자자에게 배정했다. 일반적으로 개인 배정 비율이 10% 안팎인 점을 고려하면 이례적인 수준이다.
체질 개선도 유효했다. 스페이스X는 최근 6개월 동안 로켓 발사와 위성 인터넷 중심에서 AI 기업으로 거듭나기 위해 주력했다. 앤트로픽 및 구글에 컴퓨팅 인프라를 제공하고 매달 최대 21억7000만달러(약 3조3000억원)를 받기로 한 계약이 대표적이다. 여기에 더해 지난 2월에는 머스크의 AI 스타트업인 xAI를 인수하며 기업가치를 1조2500억달러(약 1900조원)로 끌어올렸다.
‘AI 랠리’로 인한 증시 호황도 기회로 작용했다. 인플레이션·이란 전쟁에도 불구하고 AI 기업에 대한 투자 수요가 폭발하며 올해 미국 주요 증시 지수는 사상 최고치를 기록했다. 올해 상장이 예상되는 앤트로픽과 오픈AI 역시 각각 1조 달러(약 1520조원) 이상의 기업가치를 평가받을 전망이다. ● 12일 나스닥 상장…머스크 ‘조만장자’ 눈앞
스페이스X는 12일 나스닥과 나스닥 텍사스 시장에 종목 코드 ‘SPCX’로 첫 거래를 시작한다. 이번 공모의 공동 대표 주관은 골드만삭스, 모건스탠리, 뱅크오브아메리카, 시티그룹, JP모건체이스가 맡았으며, 그 외 18개 은행이 참여했다.
이번 공모가를 반영하면 세계 최초의 ‘조만장자’가 탄생할 수 있다. 블룸버그통신에 따르면, 이번 IPO로 머스크의 자산 가치는 약 2750억 달러(약 418조원) 증가한다. 이에 따른 총자산은 9700억 달러(약 1474조4000억원)에 이른다. 머스크가 보유한 스페이스X 지분 가치만 6880억 달러(약 1045조7600억원)에 달한다.
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