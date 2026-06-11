SK 경영진-임직원, 2박3일 ‘AI 전환’ 집중토론

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 11일 00시 30분

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오늘부터 ‘뉴 이천포럼’ 개최

경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. 2026.2.12. 뉴스1
경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. 2026.2.12. 뉴스1
SK그룹 구성원들이 이천에 모여 2박 3일간 인공지능 전환(AX) 방안을 집중 토론한다. SK그룹은 11∼13일 경기 이천시 SKMS 연구소에서 ‘인공지능(AI)이 가져올 파괴적 혁신, AX 중심 경영으로의 대전환’을 주제로 ‘2026 뉴 이천포럼’을 연다고 10일 밝혔다.

뉴 이천포럼은 경영진이 모여 성장 방안을 논의하던 ‘경영전략회의’와 임직원들이 모여 토론하는 ‘이천포럼’을 통합해 올해 처음 열리는 행사다. 최태원 SK그룹 회장과 최재원 수석부회장, 최창원 수펙스추구협의회 의장 및 주요 계열사 최고경영자(CEO) 등이 참석한다.

SK그룹은 포럼을 통해 지금이 AX의 ‘골든타임’이라는 인식을 공유하고 대응 전략과 실행 로드맵을 집중 논의하기로 했다. 첫날 각 사의 AX 목표를 공유하고 둘째 날 방안에 대한 토론을 진행한다. 이어 마지막 날 그룹 차원의 AX 의지를 다질 계획이다.

#SK그룹#인공지능#뉴 이천포럼#경영전략회의#파괴적 혁신
박종민 기자 blick@donga.com
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