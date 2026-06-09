변우석, SK매직 얼음정수기 신규 화보 공개…네이비&라이트블루 청량한 비주얼 ‘눈길’

SK매직 얼음정수기 광고모델 변우석의 신규 화보가 공개됐다.
이번에 공개된 변우석의 ‘MEGA ICE 얼음정수기 mini’ 화보는 제품의 핵심 강점인 ‘컴팩트한 크기’와 ‘강력한 제빙력’을 시각적으로 직관적이고 세련되게 전달한 것이 특징이다. 1인 가구와 신혼부부를 겨냥한 한 뼘 짜리 미니 사이즈라는 공간 활용성을 변우석의 큰 손과 청량한 비주얼을 통해 감각적으로 풀어냈다.
공개된 화보는 서로 다른 분위기의 두 가지 콘셉트로 구성됐다. 첫 번째 컷에서는 네이비 셔츠와 화이트 슬랙스를 착용한 변우석이 주방 공간에서 제품과 함께 자연스러운 포즈를 연출했다. 제품 상단에 손을 올린 모습은 슬림한 디자인을 직관적으로 보여주며 시선을 끌었다.
또 다른 화보에서는 딥네이비 배경을 바탕으로 라이트블루 재킷을 착용한 변우석이 얼음이 담긴 글라스와 함께 차분한 분위기를 연출했다. 제품의 시원한 이미지와 함께 얼음의 존재감을 강조하며 색다른 매력을 담아냈다.
함께 공개된 메이킹 영상에는 촬영 현장에서의 자연스러운 모습도 담겼다. 카메라를 향해 미소를 짓거나 다양한 포즈를 선보이는 장면을 통해 화보와는 또 다른 분위기를 전했다.
해당 영상에는 “더운 여름날 촬영하다 보면 생각나는 게 있는데, 바로 쉽게 녹지 않는 MEGA ICE”라는 변우석의 내레이션이 담겼다.
변우석은 “얼음정수기인데 손으로 감쌌을 때 한 뼘 안에 들어오는 느낌이 인상적이었다”며 “크기는 줄었지만 얼음 성능은 그대로 유지한 점이 제품의 강점이라고 생각한다”고 말했다.
한편 ‘MEGA ICE 얼음정수기 mini’는 SK매직의 ‘MEGA ICE’ 시리즈 두 번째 제품이다. 폭 19.5cm의 슬림한 디자인을 적용했으며, 기존 모델 대비 크기를 줄이면서도 동급 제품군 내 대용량 얼음 제공 기능을 갖췄다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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