계룡건설 ‘엘리프 고덕 센트럴하이’ 분양… 고덕 3단계 생활권에 1000가구

계룡건설 컨소시엄은 이달 경기 평택시 고덕국제신도시 Aab-13블록에서 ‘엘리프 고덕 센트럴하이’를 분양할 예정이라고 9일 밝혔다.
계룡건설과 중흥건설, 호반건설이 함께 공급하는 단지로 지하 2층~지상 최고 25층, 9개 동, 총 996가구 규모다. 전용면적별 가구 수는 59㎡와 84㎡로 나뉜다.
단지는 삼성전자 평택캠퍼스와 가까운 고덕국제신도시에 들어선다. 삼성전자 평택캠퍼스까지 차량으로 약 5분 거리로, 삼성전자와 협력업체 종사자의 출퇴근 수요를 겨냥했다.
고덕국제신도시에서는 기존 주거지역에 이어 행정·문화·교육시설이 들어서는 3단계 개발이 진행되고 있다. 단지 주변에는 로데오상권과 전통시장, 코스트코, 뉴코아아울렛 등이 자리 잡고 있다.
평택아트센터와 중심상업시설, 행정타운, 국제학교, 중앙도서관 등도 고덕국제신도시 일대에 들어설 예정이다. 다만 국제학교를 비롯한 일부 시설은 사업 일정이 변경될 가능성이 있어 실제 개관·개교 시점은 향후 추진 상황을 확인해야 한다. 평택시는 고덕국제학교의 개교 시기를 2028년 8월로 잡고 사업을 추진해 왔다.
교통시설로는 수도권 지하철 1호선 서정리역을 이용할 수 있다. 단지 인근에는 간선급행버스체계인 BRT 정류장도 조성될 예정이다.
SRT가 정차하는 평택지제역으로 이동할 수 있으며, 평택지제역에는 GTX-A·C 노선 연장 사업이 추진되고 있다. GTX 노선은 아직 개통 전인 계획 단계인 만큼 기사에서는 ‘GTX 예정’보다 ‘GTX 연장 추진’으로 표현하는 편이 정확하다. 평택시는 GTX-A와 GTX-C가 각각 2028년과 2030년 운행될 것으로 예상하고 있다.
교육시설로는 단지 인근에 유치원과 초등학교 신설이 계획돼 있다. 2028년 개교 예정인 고덕3초와 민세중, 국제학교 예정 부지 등도 인근에 있다.
함박산 중앙공원과 아홉거리근린공원, 수변공원 등 녹지시설도 주변에 조성돼 있다. 단지 내부에는 산책로와 조명 설계가 적용될 예정이다.
전용 59㎡는 고덕국제신도시에서 약 4년 만에 공급되는 면적으로 소개됐다. 전용 84㎡ 전 타입에는 거실과 방 3개를 전면에 배치하는 4베이 설계가 적용된다. 타입에 따라 팬트리와 알파룸, 드레스룸 등 수납공간도 마련한다고 한다. 단지는 남향 위주로 배치하며 주차장은 가구당 약 1.68대 규모로 계획 돼 있다.
분양 관계자는 “삼성전자 평택캠퍼스와 가까우면서 서정리역과 고덕국제신도시 생활시설을 이용할 수 있는 입지”라면서 “전용 59㎡와 84㎡를 중심으로 실수요자가 선호하는 평면을 적용할 예정”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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