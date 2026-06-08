혜민원, ‘2026 히트브랜드 대상’ 인삼다당체 진산 부문 5년 연속 1위 수상

건강식품 전문 브랜드 혜민원이 JY네트워크가 주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 히트브랜드 대상’에서 인삼다당체 진산 부문에서 5년 연속 1위에 선정됐다.
혜민원은 건강식품 브랜드로 인삼 유래 성분을 활용한 제품군을 선보이며 관련 시장을 확대해 왔다. 회사 측은 자연 유래 원료를 기반으로 한 건강 관리 제품 개발에 주력하고 있다고 설명했다.
이번 수상 제품인 ‘NK UP 진산 프리미엄’은 인삼에서 추출한 고분자 성분인 인삼다당체 진산을 함유한 제품이다. 인삼다당체는 인삼의 주요 성분 가운데 하나로, 면역 기능과 관련한 연구가 꾸준히 진행되고 있다.
혜민원은 원료 선별과 추출 공정 관리에 집중하며 제품 품질 경쟁력을 높이고 있다고 밝혔다. 현재 ‘진산 임페리얼 2000’, ‘진산 로얄’, ‘진산 데일리’ 등 다양한 제품군을 운영하고 있으며, 소비자가 일상에서 간편하게 섭취할 수 있도록 제품 라인업을 구성했다.
최명석 혜민원 대표는 “인삼다당체 연구와 제품 개발에 힘써온 임직원들과 브랜드를 꾸준히 선택해 준 고객들 덕분에 5년 연속 수상이라는 의미 있는 결과를 얻게 됐다”며 “앞으로도 품질 관리를 기반으로 소비자 건강 관리에 도움이 되는 제품을 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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