배칠수기프트판촉물, ‘2026 히트브랜드 대상’ 판촉물 부문 3년 연속 1위 수상

배칠수기프트판촉물이 ‘2026 히트브랜드 대상’ 판촉물 부문에서 3년 연속 1위에 선정됐다.
배칠수기프트판촉물은 기업과 공공기관, 단체, 소상공인 등을 대상으로 맞춤형 판촉물 제작 서비스를 제공하고 있다. 기업 굿즈와 웰컴 키트, 사무용품, 생활용품, 행사 기념품, 답례품 등 다양한 상품군을 운영하며 고객사의 목적과 예산, 브랜드 특성에 맞춘 제작을 지원하고 있다.
최근 기업들은 판촉물을 단순한 홍보용품이 아닌 브랜드 경험을 전달하는 수단으로 활용하고 있다. 이에 따라 굿즈와 웰컴 키트 수요도 증가하는 추세다.
배칠수기프트판촉물은 로고와 문구, 색상, 제품 구성, 패키지 디자인 등을 반영한 맞춤형 제작 서비스를 운영하고 있다. 또한 행사 기념품과 입사자 웰컴 키트, 고객 감사 선물 등 다양한 용도에 맞는 상품을 제안하며 브랜드 아이덴티티를 담은 판촉물 제작에 주력하고 있다. 회사 측은 다양한 상품 라인업과 상담 시스템, 제작 프로세스를 바탕으로 고객 편의성을 높이고 있다고 설명했다.
신미옥 배칠수기프트판촉물 대표는 “판촉물은 단순한 홍보용품을 넘어 기업의 이미지와 가치를 전달하는 중요한 매개체”라며 “앞으로도 실용성과 디자인을 갖춘 제품을 통해 고객사의 브랜드 경쟁력 강화에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
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