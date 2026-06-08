대우건설, 성동구 중랑천서 생태복원 활동

대우건설은 환경의 날을 맞아 지난 5일 서울 성동구 중랑천 일대에서 성동구청, 사회적협동조합 한강과 함께 기념식수 및 생태복원 활동을 진행했다고 8일 밝혔다.
이번 행사는 중랑천 생태복원 사업의 하나로 마련됐다. 김보현 대우건설 대표이사와 고광현 성동구 부구청장, 사회적협동조합 한강 관계자들은 중랑천 일대에 단풍나무를 심었다.
대우건설 임직원 100여 명은 생태교란종 제거와 식생 관리 활동에도 참여했다. 중랑천의 생태환경을 정비하고 생물다양성을 보전하기 위한 활동이라고 대우건설은 설명했다.
김보현 대우건설 대표이사는 “오늘 심은 단풍나무에는 성동구와 사회적협동조합 한강, 대우건설이 함께 만들어 갈 지속 가능한 환경과 지역 상생의 의미가 담겨 있다”면서 “오늘의 협력이 오랫동안 이어져 지역사회와 미래 세대에 긍정적인 가치를 전하기를 기대한다”고 말했다.
이어 “대우건설이 성동구에서 진행 중인 동부간선도로 지하화 사업도 지역사회와 환경, 시민의 삶을 함께 고려해 책임감 있게 추진하겠다”고 밝혔다.
대우건설은 지난 4월 중랑천 살곶이체육공원 인근에 시민 휴게공간을 갖춘 수달 테마 생태정원 ‘대우건설 네이처(Nature)’를 조성했다. 임직원들은 정원 관리와 중랑천 환경정화 활동에 참여하고 있다.
대우건설 관계자는 “중랑천 생태복원 사업과 연계한 환경·사회·지배구조(ESG) 프로그램을 이어가며 지역 생태환경 개선에 참여할 계획”이라고 전했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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