“회사 인간관계 힘들어 퇴사했어요”

퇴사 경험 영상 314개 분석 결과
중소기업에 다니던 청년들의 퇴직 사유 중 ‘인간관계’ 비중이 가장 높다는 연구 결과가 나왔다. 임금이나 업무 강도보다 조직 내 구성원과의 갈등이나 소속감 문제가 청년들의 중소기업 조기 이탈을 부추기고 있다는 지적이 나온다.
中企 청년들 이탈 이유로 최다 언급
7일 중소벤처기업연구원에 따르면 ‘중소기업정책연구’에 2020년 2월부터 올해 2월까지 유튜브에 올라온 중소기업 퇴사 경험을 다룬 영상 314개를 분석한 결과가 공개됐다. 연구진은 영상에 담긴 텍스트 53만594자를 텍스트마이닝 기법으로 분석했다.
가장 많이 등장한 단어는 동료, 상사, 선배와의 관계를 뜻하는 ‘연결’이었다. 관련 단어는 499회 등장했으며, 전체 영상의 36.9%를 차지했다. “상사가 투명인간 취급했다” “동료들이 텃세를 부렸다”와 같은 문제가 퇴사로 이어졌다는 뜻이다. 반면 회사의 가치관이나 문화가 자신과 맞는지를 뜻하는 ‘적합’이란 단어는 81회 등장해 가장 비중이 작았다. 연구원은 중소기업을 떠나는 주요 원인이 연봉 등을 넘어 직장 내 괴롭힘이나 소통이 단절된 경직된 조직 문화라고 분석했다.
두 번째로 많이 언급된 단어는 구성원의 성장 기회, 교육, 자율성 등을 의미하는 ‘직무자원’(256회)이었다. 반면 야근이나 과도한 업무 부담을 의미하는 ‘직무 요구’는 130회에 그쳤다. 또 재직 기간을 파악할 수 있는 영상 중 근속 기간이 1년 미만인 퇴사자의 비율은 53.6%로 과반을 차지했다. 대부분의 이탈이 초기 단계에서 발생했다는 의미다. 연구를 진행한 김용희 에이치앤컨설팅 책임연구원은 “정부가 중소기업이 쉽게 활용할 수 있는 조직 적응을 위한 플랫폼 및 표준 프로그램을 보급하고, 이를 도입한 기업에는 인센티브를 주는 방안도 검토할 필요가 있다”고 했다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
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