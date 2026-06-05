임광현 국세청장 “체납관리단, 1석5조 효과…현장 성과 증명해 나가자”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 5일 15시 48분

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임광현 국세청장이 4일 중부지방국세청 국세 체납관리단을 찾아 실태관리원의 질문에 답하고 있다. 국세청 제공
임광현 국세청장이 4일 중부지방국세청 국세 체납관리단을 찾아 실태관리원의 질문에 답하고 있다. 국세청 제공

임광현 국세청장이 다음 달 전국 확대 출범을 앞둔 국세·국세외수입 체납관리단의 준비 상황 점검에 나섰다.

국세청은 임 청장이 4일 중부지방국세청 국세 체납관리단을 방문해 체납관리단 운영 현황을 점검하고 현장 직원들의 의견을 청취했다고 5일 밝혔다. 체납관리단은 국세청이 올해 신설한 조직이다. 올해 3월 500명 규모의 국세 체납관리단이 출범한 데 이어 현재는 7월부터 활동할 9500명 중 5500명(국세 2500명, 국세외수입 3000명)의 채용 절차가 진행 중이다.

임 청장은 “체납관리단은 조세 정의 실현과 재정확보, 생산적 일자리 확충, 복지대상자 발굴 등 1석 5조의 효과가 있는 핵심 프로젝트”라며 “국민들이 그 지속 필요성을 깊이 체감할 수 있도록 현장에서 확실한 성과를 증명해 나가자”고 말했다.

동안양세무서를 방문한 임 청장은 다음달 대규모로 가동을 앞둔 ‘국세·국세외수입 체납관리단’의 준비 상황을 확인했다. 동안양세무서에서는 국세 체납관리단 22명과 국세외수입 체납관리단 34명이 근무하게 된다. 임 청장은 “새롭게 합류할 기간제 근로자들이 근무하는데 불편함이 없도록 전국 관서에서 쾌적하고 안전한 환경을 조성하는데 만전을 기해달라”고 강조했다.
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세종=정순구 기자 soon9@donga.com
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