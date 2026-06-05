농협, 국산 국화 10만 송이로 현충원 헌화… 친환경 추모 문화 확산

농협은 호국보훈의 달을 맞아 5일 국립서울현충원에서 국가보훈부, 현충원 결연단체와 함께 친환경 추모 문화 확산을 위한 ‘국화 한 송이 헌화행사’를 진행했다고 밝혔다.
이날 행사에는 강호동 농협중앙회장과 강태영 NH농협은행장을 비롯한 범농협 임직원, NH농협은행 대학생봉사단 ‘N돌핀’ 등 100여 명이 참여했다.
농협과 국가보훈부는 플라스틱 조화 사용을 줄이고 친환경 추모 문화를 확산하기 위해 국산 국화 생화로 헌화하며 호국영령을 추모했다.
권오을 국가보훈부 장관과 강호동 회장, 강태영 은행장은 국립서울현충원 묘역에 국화를 헌화했다. 농협 임직원과 N돌핀 봉사단은 농협이 자매결연을 맺은 묘역에서 헌화와 환경정비 활동을 진행했다.
대학생 봉사단과 18개 1사1묘역 결연단체 소속 봉사자 500여 명도 행사에 참여해 국산 국화를 헌화했다.
NH농협은행은 이번 행사를 위해 국화 생화 10만 송이와 한지 무궁화 3000송이 등 약 2억 원 상당의 추모 물품을 마련했다. 국화는 전량 국내 화훼농가에서 공급받아 소비 침체와 경영비 상승으로 어려움을 겪는 농가의 판로 확대도 지원했다.
강호동 농협중앙회장은 “플라스틱 조화 대신 국산 생화로 마음을 전하는 것은 호국영령에 대한 예우이자 환경을 보호하고 우리 농업을 지키는 실천”이라며 “농협은 농업인과 함께 친환경 추모 문화를 확산하고 국산 화훼 소비를 늘리는 데 힘을 보태겠다”고 말했다.
농협은 2012년 국립서울현충원과 자매결연을 맺은 뒤 월남전 참전 호국영령이 안장된 26번 묘역에서 매년 두 차례 이상 헌화와 봉사활동을 진행하고 있다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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