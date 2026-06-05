환율, 주간거래서 1540원 넘겨…금융위기 이후 최고

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 5일 10시 37분

글자크기 설정

코스피가 전 거래일(8639.41)보다 316.21포인트(3.66%) 하락한 8323.20에 개장한 5일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 코스닥 지수는 전 거래일(1049.73)보다 14.51포인트(1.38%) 내린 1035.22에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1529.7원)보다 0.7원 내린 1529.0원에 출발했다. 뉴시스
코스피가 전 거래일(8639.41)보다 316.21포인트(3.66%) 하락한 8323.20에 개장한 5일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 코스닥 지수는 전 거래일(1049.73)보다 14.51포인트(1.38%) 내린 1035.22에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1529.7원)보다 0.7원 내린 1529.0원에 출발했다. 뉴시스
외국인의 강한 매도세에 서울 외환시장에서 원-달러 환율이 주간거래 도중 1540원을 넘었다.

5일 원-달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가보다 0.7원 내린 1529원에 출발했으나 오전에 1540.80원까지 치솟았다. 전날 야간 거래에서 2009년 글로벌 금융 위기 이후 처음으로 1540원 선을 뚫은 뒤 이틀째 1540원대 환율을 보이고 있다.

환율은 전날까지 13거래일 연속 1500원대를 이어갔는데, 이는 국제통화기금(IMF) 외환 위기 당시인 1997년 12월 30일~1998년 3월 13일 이후 최장이다. 1997년 환율은 1995원까지 치솟으며 사상 최고치를 기록한 바 있다.

외국인 투자자의 국내 증시 순매도 릴레이가 환율 상승을 부추긴 것으로 풀이된다. 미국의 추가 관세 부과 발표, 이란의 쿠웨이트 공격 소식 등이 악재로 작용한 것으로 해석된다.

이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0