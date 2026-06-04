“페이커” 외친 젠슨 황, 방한 기간 만남 추진

5일 방한하는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 ‘리그 오브 레전드(LoL)’의 황제로 불리는 ‘페이커’(본명 이상혁)와의 만남을 추진 중인 것으로 전해졌다.
4일 게임업계에 따르면 황 CEO는 방한 기간 프로게임단 T1 소속 이상혁 선수와의 회동을 타진하고 있는 것으로 알려졌다. 다만 정확한 회동 여부와 구체적인 일정은 아직 파악되지 않았다.
황 CEO는 평소 한국의 게임 문화와 PC방, e스포츠에 상당한 애정을 드러내왔다. 현재 엔비디아의 주요 수익원은 AI용 그래픽처리장치(GPU)지만, 초기 수익원은 거의 대부분이 게임용 GPU였다. ‘e스포츠의 종주국’인 한국의 PC방은 엔비디아의 게임용 GPU ‘지포스’의 주요 고객이다.
이에 그는 지난해 10월 서울 코엑스에서 열린 ‘엔비디아 지포스 게이머 페스티벌’을 직접 방문하기도 했다. 이 행사에서 황 CEO는 영상으로 등장한 페이커를 소개하며 관객과 함께 그의 별명인 ‘페이커’를 외치기도 했다.
한국 e스포츠를 대표하는 간판 스타인 페이커는 T1에서 리그 오브 레전드(LoL) 선수로 뛰며 국제 대회에서도 영향력을 과시해 왔다. 2013년 프로게이머로 데뷔한 페이커는 국제 대회인 롤드컵 우승 6회, 국내 리그인 LCK 우승 10회라는 전대미문의 커리어를 보유하고 있다.
한편 황 CEO는 5일 방한 직후 주요 그룹 총수들과의 회동을 시작으로 나흘간 빡빡한 방한 일정을 소화할 전망이다.
먼저 5일 저녁에는 서울 성수동의 한 음식점에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 ‘삼겹살-소주 회동’을 할 것으로 전해졌다. 황 CEO는 1일 “한국에서 삼겹살을 구워 먹을 수 있다”며 기대감을 나타내기도 했다.
서울 잠실구장에서 열리는 프로야구 두산 베어스 경기에 시구를 할 가능성도 거론되고 있다. 이어 7일 김택진 엔씨 대표와 만나 게임, 인공지능(AI) 분야 협력 방안을 논의하고, 8일 업스테이지·노타 등 국내 AI·로보틱스 스타트업과 비공개 간담회를 갖는다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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