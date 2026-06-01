가온-대한전선, 美-英서 ‘전력 케이블’ 잇달아 수주

가온, AI데이터센터용 350억 첫 수주
가온전선과 대한전선 등 국내 전선 기업들이 연이어 대규모 해외 신규 사업 수주에 성공했다. 가온전선은 미국 현지 전력 인프라 공급사를 통해 약 350억 원 규모의 인공지능(AI) 데이터센터 전력망용 케이블을 공급하기로 했다고 4일 밝혔다. 가온전선이 미국 AI 데이터센터 전력망 사업에 진출한 것은 이번이 처음이다. 회사는 이번 수주를 바탕으로 올해 AI 데이터센터 전력망 관련 매출을 1000억 원 규모까지 늘릴 계획이다.
대한, 스코틀랜드 전력망 650억 규모
“노후 전력망 교체 맞물려 수요 급증”
대한전선도 이날 글로벌 인프라 기업인 밸포비티가 추진하는 영국 스코틀랜드 지역 전력망 구축 프로젝트를 수주해 초고압 케이블 시스템을 공급하기로 했다고 밝혔다. 수주 규모는 약 650억 원이다. 스코틀랜드 북부 지역에 132kV(킬로볼트)급 송전선로를 신규 구축해 돌발 상황에서도 안정적인 전력을 공급하기 위한 인프라 확충 사업이다.
국내 전선기업들이 잇따라 해외 수주에 성공하는 배경에는 전 세계적인 전력 인프라 확충 기조가 영향을 미쳤다. 많은 전력을 소모하는 AI 데이터센터가 늘고 신재생에너지 전환이 가속화되면서 전력 기반 시설 수요가 급증했다. 여기에 미국과 유럽 등 주요 선진국의 송전망 노후화에 따른 대규모 교체 주기가 맞물려 고압 케이블 설계 및 시공 능력을 오랜 기간 검증받은 국내 기업들에 글로벌 수주가 집중되는 추세다.
업계에서는 글로벌 전력망 부족 현상과 인프라 투자 확대 기조가 단기간에 꺾이지는 않을 것으로 보고 있다. 이 때문에 국내 전선업계의 수출 호조와 실적 성장 역시 당분간 이어질 것이란 전망이 나오고 있다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
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