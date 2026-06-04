농협, 함양 양파 100톤 대만 수출… 농가 부담 완화 추진

농협경제지주는 4일 경남 함양농협 농산물산지유통센터에서 ‘2026년산 함양 양파 대만 수출 선적식’을 열었다고 밝혔다.
이번 선적식은 양파 가격 하락으로 어려움을 겪는 농가의 판로를 넓히고 산지 수급 안정을 지원하기 위해 마련됐다. 행사에는 김주양 농협경제지주 농업경제대표이사, 박정훈 농림축산식품부 식량정책실장, 진병영 함양군수, 강선욱 함양농협 조합장 등이 참석했다.
농협은 이번 초도 물량 100톤 선적을 시작으로 주요 산지에서 생산된 양파의 해외 수출을 확대한다는 방침이다. 대만 수출을 시작으로 해외 판로를 넓혀 국내 산지 물량 부담을 줄이고, 가격 하락에 따른 농가 부담을 완화하겠다는 취지다.
수출 농협에 대한 비용 지원도 병행한다. 농협은 정부와 협력해 수출 과정에서 발생하는 포장·선별 등 제비용을 최대 1만 톤까지 지원할 계획이다. 수출에 따른 손실 부담을 줄이기 위해 총 15억 원 규모의 수출손실보전자금도 지원한다.
해외 판촉과 시장개척 지원도 강화한다. 농협은 수출을 희망하는 농협을 대상으로 현장 밀착형 지원을 이어가며 양파 수출 물량 확대를 위한 기반을 마련할 예정이다.
김주양 농협경제지주 농업경제대표이사는 “우수한 품질의 우리 양파가 이번 대만 수출을 시작으로 전 세계로 진출하는 계기가 되길 바란다”면 “농협은 정부와의 긴밀한 협력을 통해 농업인이 영농활동에 전념할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
농협은 현재 총 882억 원 규모의 자금과 예산을 투입해 양파 수급안정 대책을 추진하고 있다. 수출 확대와 소비 촉진, 농가 손실보전 등을 통해 산지 판로를 확보하고 양파 농가의 경영 안정을 지원한다는 계획이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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