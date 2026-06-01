“AI 열풍과 닷컴 버블의 차이는 ‘진짜 돈이 벌린다’는 것”

인공지능(AI) 관련 기업들의 실질적인 실적 개선에 힘입어 미국 증시가 역사적인 상승세를 이어가고 있다.
일각에서는 AI발 증시 폭등이 2000년대 초반 ‘닷컴 버블’을 연상케 한다는 우려가 나오지만, AI 관련 기업들이 막대한 수익을 올리며 기초 체력(펀더멘털) 자체가 강화됐다는 분석이 나온다.
31일(현지 시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 미국 S&P 500 지수는 지난 4월과 5월 두 달간 16% 급등했다. 1950년 이후 이 정도의 급등세를 기록한 것은 단 4번에 불과했다.
이는 AI 열풍의 수혜를 입은 반도체주의 강력한 상승세가 지수를 역대 최고 수준으로 끌어올린 결과다.
● ‘AI 랠리’의 대부분이 “기본적인 펀더멘탈 기반”
이번 상승세가 과거 닷컴 버블 시기와 다른 점은 ‘실질적인 수익’이 뒷받침되고 있다는 점이다.
현재 S&P 500의 평균 주가수익비율(PER)은 약 22.5배로, AI 랠리가 본격적으로 시작된 연초보다 낮은 수준이다. 최근 기업들의 주가가 급등했음에도 순이익 전망치가 이를 압도하면서, PER은 연초보다 도리어 낮아진 것이다. 일반적으로 PER이 낮을수록 주가 과열 우려가 적은 것으로 평가된다.
기업들의 재무 성과도 이를 뒷받침한다. 자산관리회사 글렌미드의 투자전략 및 리서치 부문 책임자 제이슨 프라이드는 지난 두 달간의 ‘AI 랠리’ 중 75~80%는 “기초 체력(펀더멘탈)에 기반한 것”이라고 WSJ에 전했다.
실제 올해 상장 예정인 AI 기업 앤스로픽은 매출이 폭발적으로 성장하며 올해 2분기 첫 흑자를 기록할 전망이다. 이에따라 앤스로픽은 최근 9650억 달러의 기업 가치를 인정받으며 투자 유치를 마무리했다.
BNY 웰스의 케빈 시어 수석 주식 전략가는 WSJ에 “우리는 확실히 AI 시대의 가속화 단계에 진입했다”며 “일부 거대언어모델(LLM) 기업들의 매출 성장 속도는 과거 그 어떤 기술보다 빠르다”고 설명했다.
● AI 열풍에 인프라 기업 실적도 ‘껑충’…인플레이션은 경계해야
‘AI 랠리’에 반도체 기업들의 주가도 급등했다. 지난 12개월간 삼성전자의 기업 가치는 약 465% 상승했다. 미국 아이다호주에 본사를 둔 마이크론 테크놀로지도 약 10배 폭등하면서, 두 기업은 나란히 시가총액 1조 달러를 돌파했다.
이처럼 AI 관련 기업들의 파죽지세가 이어지자 회의론자들도 하락에 선뜻 베팅하지 못하고 있다. 1996년 말 앨런 그린스펀 당시 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 주식 시장의 ‘비이성적 과열’을 경고했는데, 이후 3년간 나스닥 지수는 3배 이상 폭등했다.
시장도 이 열기에 동참하는 모양새다. 최근 골드만삭스는 S&P 500 지수의 연말 목표치를 기존 7600에서 8000으로 상향 조정했다. 뱅크오브아메리카의 최근 설문조사에 따르면 전 세계 펀드매니저들의 현금 비중은 2024년 이후 가장 큰 폭으로 감소한 반면, 주식 보유량은 대폭 늘어난 것으로 나타났다.
다만 업계에서는 인플레이션이 심화될 경우 상승세에 위협이 될 수 있을 것이라는 지적이 나온다. 실제 올해 소비자 물가는 불안한 중동 정세와 더불어, AI 열풍에 따른 컴퓨팅 자원 수요 급증이 맞물리며 예상보다 빠르게 치솟았다.
미국 증권사 에드워드 존스의 수석 글로벌 전략가 안젤로 쿠르카파스는 “만약 연준이 기준금리 인상 쪽으로 선회한다면 미국 10년 만기 국채 금리가 다시 5% 선까지 치솟을 수 있다”며 “이 경우 시장 경색이나 변동성이 발생할 수 있다”고 짚었다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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