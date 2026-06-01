한화오션, 加 방산전시회 참석 잠수함 수주 막판 총력

“일자리 2.2만개-GDP 130조원 효과”
60조 원 규모의 캐나다 차세대 잠수함 수주전에서 독일과 경쟁 중인 한화오션이 지난달 27, 28일(현지 시간) 캐나다 오타와에서 열린 현지 최대 방산 전시회 ‘CANSEC 2026’에서 막바지 홍보에 열을 올렸다.
한화오션은 빅터 피델리 온타리오주 경제개발장관 등 캐나다 정부 주요 인사를 의전하며 한화오션의 잠수함 모델 ‘KSS-Ⅲ’의 기술 등을 상세히 설명했다. 특히 수주 시 2만2500개 이상의 현지 일자리를 창출할 수 있고, 940억 달러(약 130조 원) 규모의 국내총생산(GDP) 유발 효과가 있다는 점을 강조했다.
캐나다 정부는 노후 잠수함을 대체할 신형 디젤 잠수함을 최대 12척 도입하는 ‘캐나다 초계 잠수함 사업(CPSP)’을 진행하고 있다. 이르면 다음 달 한국 한화오션·HD현대중공업 팀과 독일 중 최종 사업자를 선정한다.
최원영 기자 o0@donga.com
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