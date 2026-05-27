잿더미 변한 산림, 전기차가 드론 띄워 살린다… 현대차의 ‘기술형 CSR’

산림청·트리플래닛과 협약 체결
향후 3년간 영남권 산불 피해지 복구 착수
아이오닉 5·9 기반 특수 목적 차량 도입
외부 전력 없이 V2L로 무인기 제어
600kg 상당 친환경 씨앗 공중 투하 후
생장 과정 데이터로 정밀 추적
현대자동차가 정부 기구 및 사회적 기업과 연대해 친환경 부문의 사회적 책임 활동을 고도화한다. 현대차는 지난 26일 서울 동대문구 소재 국립산림과학원에서 산림청, 수목 식재 전문 벤처기업인 트리플래닛과 산림 생태계 회복을 위한 공동 협약을 맺었다고 밝혔다.
이번 협력에 따라 참여 기관들은 올해부터 3개년에 걸쳐 영남 지역의 화재 피해 구역을 중심으로 수목 조성 등 복구 작업을 단계적으로 전개한다. 주요 수단으로는 친환경 전기차를 활용한 무인 항공기 통합 제어 시스템인 아이오닉 드론 스테이션이 동원된다. 해당 장비를 통해 황토와 씨앗을 섞어 만든 친환경 씨드볼을 심고 해당 지역의 환경 변화를 관찰할 계획이다.
복원 작업에 투입되는 차량은 현대차의 전동화 모델인 아이오닉5와 아이오닉9을 기반으로 개조된 특수 목적 차량이다. 차체 내부에 탑재된 원격 제어 장치를 통해 사람의 접근이 어려운 험준한 산악 지대에서도 작업이 가능하며, 차량 본연의 전력 공급 기술인 V2L을 이용해 별도의 외장 발전기 없이 무인기를 상시 가동할 수 있는 것이 특징이다. 앞서 현대차는 2023년 감시용 모델을 처음 현장에 적용한 데 이어, 지난해 파종 기능을 갖춘 차량을 추가하며 첨단 산림 복구 사업을 확장해 왔다.
향후 일정에 따라 안동, 산청, 울진 등 대형 화재가 발생했던 지역을 대상으로 약 600kg 규모의 씨드볼을 공중에서 살포할 예정이다. 이후 감시용 특장차를 활용해 수목의 활착 상태와 성장 추이를 관찰하고, 수집된 데이터를 바탕으로 이산화탄소 저감 효과 등을 정밀하게 산출하게 된다. 아울러 정보통신기술 기반의 조림 관리, 꿀샘식물 수림 조성, 관련 연구개발 등 다방면에서 공동 전선을 구축하기로 뜻을 모았다.
이번 활동은 현대차가 지난 2016년부터 지속해 온 환경 보존 프로젝트인 아이오닉 포레스트의 연장선상에 있다. 인천 매립지의 미세먼지 차단 수림 조성을 시작으로 출발한 이 프로젝트는 국내를 넘어 미주와 아시아, 중남미 등 전 세계 각지에서 누적 200만 그루 이상의 조림 성과를 거두었으며, 향후 전 지구적인 친환경 녹지 확충으로 보폭을 넓힐 방침이다.
현대차 관계자는 대형 화재 피해를 치유하기 위해 모빌리티 기술과 친환경 차를 융합한 대안을 제시했다며, 앞으로도 영속성 있는 생태계 복원을 위해 기술적 지원을 아끼지 않겠다고 전했다.
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