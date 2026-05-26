캡스톤컴퍼니-ATG, 제조 DX/AX 기반 기업가치 제고 플랫폼 공동 구축

제조 현장 진단·개선 실행 역량과 AI 기술 결합… 제조 AX 실행 모델 구축
공정·설비·품질 데이터를 성과로 연결, OPEX 절감과 기업가치 제고 지원
제조업 전문 오퍼레이션(Operation) 컨설팅 기업 캡스톤컴퍼니(대표 박종식)는 AI기반 산업 솔루션 기업 ATG(대표 임강민)와 제조공정의 디지털 전환(DX/AX)과 솔루션 고도화를 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.
이번 협약은 빅 데이터(Big Data)를 활용해 생산성 및 품질 경쟁력을 저해하는 핵심 원인을 파악하고, 이를 개선하기 위한 제조 DX/AX 실행 플랫폼을 구축하기 위해 추진됐다. 양 사는 공정·설비·품질·에너지 사용 데이터를 통합적으로 분석해 불량, 설비 이상, 공정 편차, 에너지 비효율 등 현장의 주요 개선 과제를 도출하고, 이를 기반으로 데이터 기반 의사결정 체계와 성과 창출 모델을 구축한다는 계획이다.
캡스톤컴퍼니는 이번 협력을 통해 데이터 분석 결과가 현장에서 실제 개선 활동으로 연결되지 못하는 ‘기업가치 손실(Value Leak)’을 해소하고, 이를 에비따(EBITDA; 이자 세금 감각상각비를 차감하기 전 영업이익) 및 현금흐름(Cash Flow) 개선으로 연결하는 구조를 만드는 데 중점을 둘 예정이다.
양 사는 제조 현장의 주요 개선 과제로 △공정 조건 최적화를 통한 품질 개선 및 에너지 절감 △설비 데이터 기반 예측정비 및 종합설비 생산성 향상 △수요·생산계획(S&OP) 고도화 및 운영 최적화 △실시간 데이터 기반 의사결정 체계 구축 등을 설정했다.
ATG의 예측정비, 설비관리, AI Vision 솔루션은 캡스톤컴퍼니가 보유한 제조 현장 진단 및 개선 컨설팅 역량과 결합해 높은 시너지를 낼 것으로 기대된다. ATG는 데이터 수집·현장 적용을 지원하는 시스템 구축 기술 기반을 제공하고, 캡스톤컴퍼니는 제조 현장의 문제 정의·분석·최적화 모델링과 성과 창출 관점의 실행 체계 구축을 담당한다.
이를 통해 양사는 데이터 확보부터 분석, 모델링, 현장 적용, 성과 관리까지 이어지는 엔드투엔드(End-to-End) 제조 DX/AX 실행 모델을 선보일 계획이다. 향후 제조업뿐만 아니라 에너지, 인프라 등 실물자산 운영이 중요한 산업 전반으로 협력 범위를 확대해 고객사의 OPEX 절감과 설비 가동률 향상을 지원한다는 방침이다.
캡스톤컴퍼니 관계자는 “많은 기업이 AI를 도입하고 있지만, 실제 수율이나 생산성 향상으로 연결되는 데 어려움을 겪는 경우가 많다”며 “이번 협력은 현장 문제를 데이터로 진단하고, 실행 가능한 AX 모델을 만드는 DX프로세스 확립을 통해 실질적인 경영 성과를 창출하는 데 목적이 있다”고 설명했다.
ATG 관계자는 “설비 운영 빅데이터 및 경영시스템으로부터 수집되는 다량의 데이터를 실질적인 경영 의사결정에 활용하기 위한 방안을 고민해 왔다”며 “이번 협력관계 구축을 통해 설비 원천정보부터 실질적인 운영·경영정보를 활용한 AI 기반 설비 운영전략 및 기업가치 향상 관점에서 고객에게 최적의 경영 의사결정을 제공하는 솔루션을 제공할 수 있을 것”이라고 밝혔다.
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