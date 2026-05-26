본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
경제
LG, 청년 1000명 대상 맞춤형 직무교육 프로그램 신설
동아일보
입력
2026-05-26 15:45
2026년 5월 26일 15시 45분
박현익 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260526/133993683/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
LG 로고
LG는 청년 직무 교육 프로그램 ‘Let’s Grow with LG’를 신설하고 청년 1000명을 기업 맞춤형 인재로 키울 계획이라고 26일 밝혔다.
LG는 올 하반기(7~12월)부터 LG전자, LG디스플레이, LG화학 등 3개 계열사에서 인공지능(AI), 생산·제조, 디지털마케팅 등 전문 역량을 활용한 직무 교육과 실전 프로젝트를 운영한다. 신입사원 수준의 실무형 교육 훈련을 통해 청년들의 재도약과 빠른 취업을 돕는 것이 목표다.
LG는 해당 프로그램이 산업통상부와 고용노동부가 추진하는 ‘K-뉴딜 아카데미’의 일환이라고 강조했다. K-뉴딜 아카데미는 기업들이 주도적으로 직업능력개발 프로그램을 제공해 청년의 역량을 키우고 자신감을 회복할 수 있도록 지원하는 사업이다.
#LG
#청년 직무 교육
#Let’s Grow with LG
#생산 제조
#인공지능
#디지털마케팅
박현익 기자 beepark@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
서소문 참사에 “오세훈 때문” “우리 區는 안전” 여야 망언 눈살
2
공무원 육아휴직, 8세→12세 자녀까지 확대…난임 휴직 신설
3
가세연 김세의 구속…‘김수현·故김새론 교제’ 허위 유포 혐의
4
李 “외국인 주식 매도로 달러 빠져…주가 안정되면 환율 상승 멈출것”
5
李부부 자갈치시장 방문에…상인 “악수하려고 손 씻고 기다려”
6
고성국 “박근혜, ‘30년 구형’ 한동훈 척결 호소해달라”…부산 북갑 지원 요청
7
서소문 고가차도 상판 붕괴…감리단장·현장소장 등 3명 숨져
8
“변호사 없이 챗GPT로 소송”…美 법원, AI 셀프소송에 ‘몸살’
9
잠옷 며칠 입고 빨아야 할까…전문가들이 꼽은 ‘마지노선’[건강팩트체크]
10
“주말 휴가지에 왜 ‘연두색 번호판’ 슈퍼카가…”[이거불법?]
1
신세계 “‘탱크’, 물탱크서 영감…고의성 입증할 근거 못찾아”
2
李 “핵잠 도입 속도내야…전작권 환수 신속 진행”
3
고성국 “박근혜, ‘30년 구형’ 한동훈 척결 호소해달라”…부산 북갑 지원 요청
4
정용진 “스벅 부적절 마케팅은 제 잘못…용서 구한다”
5
서소문 고가차도 상판 붕괴…감리단장·현장소장 등 3명 숨져
6
정용진 사과에…정청래 “소나기 피하기 의심” 與대변인은 “마무리 잘돼”
7
“동작 봐라, 엎드려뻗쳐” 유세중 후보들에 ‘얼차려’… 민주당, 논란 일자 사과
8
與 ‘스벅-일베’ 野 ‘공소 취소’… 지지층 결집 사활건 맞불 공세
9
李 “외국인 주식 매도로 달러 빠져…주가 안정되면 환율 상승 멈출것”
10
서소문 참사에 “오세훈 때문” “우리 區는 안전” 여야 망언 눈살
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
서소문 참사에 “오세훈 때문” “우리 區는 안전” 여야 망언 눈살
2
공무원 육아휴직, 8세→12세 자녀까지 확대…난임 휴직 신설
3
가세연 김세의 구속…‘김수현·故김새론 교제’ 허위 유포 혐의
4
李 “외국인 주식 매도로 달러 빠져…주가 안정되면 환율 상승 멈출것”
5
李부부 자갈치시장 방문에…상인 “악수하려고 손 씻고 기다려”
6
고성국 “박근혜, ‘30년 구형’ 한동훈 척결 호소해달라”…부산 북갑 지원 요청
7
서소문 고가차도 상판 붕괴…감리단장·현장소장 등 3명 숨져
8
“변호사 없이 챗GPT로 소송”…美 법원, AI 셀프소송에 ‘몸살’
9
잠옷 며칠 입고 빨아야 할까…전문가들이 꼽은 ‘마지노선’[건강팩트체크]
10
“주말 휴가지에 왜 ‘연두색 번호판’ 슈퍼카가…”[이거불법?]
1
신세계 “‘탱크’, 물탱크서 영감…고의성 입증할 근거 못찾아”
2
李 “핵잠 도입 속도내야…전작권 환수 신속 진행”
3
고성국 “박근혜, ‘30년 구형’ 한동훈 척결 호소해달라”…부산 북갑 지원 요청
4
정용진 “스벅 부적절 마케팅은 제 잘못…용서 구한다”
5
서소문 고가차도 상판 붕괴…감리단장·현장소장 등 3명 숨져
6
정용진 사과에…정청래 “소나기 피하기 의심” 與대변인은 “마무리 잘돼”
7
“동작 봐라, 엎드려뻗쳐” 유세중 후보들에 ‘얼차려’… 민주당, 논란 일자 사과
8
與 ‘스벅-일베’ 野 ‘공소 취소’… 지지층 결집 사활건 맞불 공세
9
李 “외국인 주식 매도로 달러 빠져…주가 안정되면 환율 상승 멈출것”
10
서소문 참사에 “오세훈 때문” “우리 區는 안전” 여야 망언 눈살
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
[단독]사교육비·초등 돌봄·학생 마음…위험천만 공약 내놓는 교육감 후보들
장마 앞두고 커지는 산사태 위험…도심도 안전지대 아니다
계곡·하천 주변 불법 시설물, 경고 없이 즉시 철거한다
댓글 0