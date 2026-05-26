동원F&B, ‘타이펙스 2026’ 참가… “동남아 시장 공략 가속”

동원F&B는 오는 30일까지 태국 방콕에서 열리는 ‘타이펙스-아누가 2026(THAIFEX-Anuga Asia 2026, 이하 타이펙스)’에 참가한다고 26일 밝혔다.
타이펙스는 태국 국제무역진흥부와 상공회의소, 세계 최대 식품 박람회 ‘아누가(ANUGA)’의 주관사인 쾰른메세가 공동 주최하는 아시아 최대 규모 식품 박람회다. 올해는 전 세계 50여 개국에서 3000여 개 기업이 참여하며, 14만 명 이상의 방문객이 찾을 것으로 예상된다.
동원F&B는 브랜드 슬로건 ‘필요에 답하다’를 콘셉트로 부스를 꾸렸다. 전 세계 소비자들의 다양한 식품 수요에 건강하고 간편한 K-푸드로 답하겠다는 의지를 담았다.
전시 핵심 키워드로는 ‘건강’과 ‘수산 단백질’을 내세웠다. 대표 제품인 동원참치는 한 캔에 성인 단백질 일일 권장량(55g)의 절반 수준인 25g의 단백질이 들어있다. 이는 달걀 4.3개, 두부 1모, 닭가슴살 110g과 같은 분량이다. 이 외에도 칼슘, DHA, EPA, 비타민 등 인체에 유익한 영양 성분이 들어 있다. 특히 참치에는 면역력을 증강시켜 준다는 셀레늄도 풍부하게 들어 있다. 동원 F&B는 최근 글로벌 시장에서 불고 있는 한국의 매운맛 트렌드에 맞춰 고추참치를 중심으로 수출을 확대하고 있다.
글로벌 시장에서 입지를 넓히고 있는 ‘양반김’과 ‘양반 김부각’, 마른김, 초밥용 김 등도 함께 선보인다. 양반김은 현재 미국, 일본, 태국 등 전 세계 30여 개국에 수출되며 K-푸드의 대표 주자로 자리매김하고 있다.
차(茶) 가공 기술을 기반으로 한 K-음료도 알린다. 전남 보성의 유기농 찻잎으로 만든 ‘동원 유기농 말차’, ‘동원 보성홍차 아이스티’를 비롯해 전통 음료인 ‘양반 매실’, ‘양반 오미자’, 유산균 음료 ‘덴마크 테이크 얼라이브’ 등을 소개한다. 이밖에 슬라이스 치즈, 아기 치즈 등 유가공 유제품도 전시 목록에 올랐다.
특히 동원F&B는 글로벌 관람객의 시선을 사로잡기 위해 방탄소년단(BTS) ‘진’의 이미지를 활용한 조형물을 부스 입구에 전면 배치한다. 진은 지난해 동원참치 브랜드 모델로 발탁된 바 있다. 이와 함께 브랜드 존, 체험 공간, 상담 공간을 유기적으로 연결하고, 현지 인플루언서와 협업해 현장 홍보를 강화할 계획이다.
동원F&B 관계자는 “건강, 간편함 등 동남아시아 소비 니즈를 겨냥한 대표 K-푸드를 중심으로 이번 전시를 구성했다”며 “앞으로도 적극적인 연구 개발과 해외 수출 확대를 통해 글로벌 시장에서 K-푸드 대표 기업으로서의 입지를 공고히 할 것”이라고 말했다.
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