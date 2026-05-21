삼성증권, 연금저축 고객 상품권 증정 행사

연금저축 파워-업! 이벤트… 최대 100만 원 상당 지급
삼성증권은 연금저축 계좌 고객을 대상으로 상품권을 제공하는 ‘연금저축 파워-업! 이벤트’를 7월 31일까지 진행한다.
이번 행사에서는 연금저축 신규 가입 고객과 기존 고객을 대상으로 여러 혜택을 제공한다. 행사는 △웰컴(Welcome) 이벤트 △리스타트(Re-start) 이벤트 △연금저축 타사 이전 이벤트로 구성됐다.
웰컴 이벤트는 연금저축 신규 고객을 대상으로 진행한다. 해당 고객이 입금을 인정해주는 기간 내에 100만 원 이상을 순입금하면 1만 원 상당의 모바일상품권을 준다.
리스타트 이벤트는 연금저축 복귀 고객이 대상이다. 행사 기간 중 연금저축 계좌에 300만 원 이상을 순입금할 경우 1만 원 상당의 모바일상품권을 제공한다.
연금저축 타사 이전 이벤트는 이름 그대로 다른 금융사에 보유하고 있는 연금저축 자산을 삼성증권으로 옮기는 고객을 대상으로 한다. 이전하는 금액에 따라 최대 100만 원 상당의 상품권을 지급한다.
삼성증권은 모바일트레이딩시스템(MTS) 앱에서 삼성증권 연금 자산을 한 눈에 볼 수 있는 ‘연금 홈’ 화면을 제공하고 있다. 연금 고객이 효율적으로 앱을 사용할 수 있게 한 것이다. 개인형퇴직연금(IRP) 계좌, 확정기여형(DC) 퇴직연금 계좌, 연금저축 계좌에서 ‘퇴직연금 ETF 모으기’ 서비스를 제공해 상장지수펀드(ETF) 투자를 편리하게 할 수 있다.
연금저축 파워-업! 이벤트와 관련한 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일앱 엠팝(mPOP)을 참고하거나 패밀리 센터에 문의하면 된다.
손효림 기자 aryssong@donga.com
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