LS전선-LS마린솔루션, ‘해송 해상풍력’ 우협대상자에

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LS전선과 LS마린솔루션이 전남 신안 해역에서 추진되는 ‘해송 해상풍력 프로젝트’의 해저케이블 공급 및 시공 부문 우선협상대상자로 선정됐다고 19일 밝혔다.

해송 해상풍력 프로젝트는 전남 신안군 흑산도 인근 해상에 504MW급 단지 2기를 조성하는 총 1GW 규모 사업이다. 글로벌 그린에너지 투자개발사 코펜하겐 인프라스트럭처 파트너스(CIP)가 사업을 총괄하고, 산하 개발사 코펜하겐 오프쇼어 파트너스(COP)가 프로젝트 개발을 맡고 있다.

양사는 해저케이블 생산·시공을 아우르는 턴키 체계로 외부망과 내부망 해저케이블 전체를 통합 수행할 계획이다. 이번 사업에는 LS전선과 한국전력기술이 연계한 협력 모델이 처음 적용된다.

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이민아 기자 omg@donga.com
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