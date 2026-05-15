블렌티, 롯데백화점 본점서 ‘특별 팝업 행사’ 진행

프리미엄 티 브랜드 블렌티는 5월 가정의 달을 맞아 오는 21일까지 서울 중구 롯데백화점 본점 지하 1층 식품관에서 특별 팝업 행사를 진행한다고 15일 밝혔다.
블렌티는 한국적인 원료를 바탕으로 원물 본연의 맛과 향을 담은 제품을 선보여왔다. 모든 제품에 인공적인 가향을 더하지 않으며, 자연 그대로의 풍미를 살리기 위해 원료의 조합을 연구하는 데 집중 투자하고 있다.
이번 팝업 행사에서는 대표 제품인 ‘레몬선셋’을 리뉴얼한 ‘데일리 루틴 티세트’를 선보인다. 레몬선셋은 국제식음료품평원(ITI)이 주관하는 국제식음료품평회에서 최고점을 기록한 제품이다. 블렌티 측은 무카페인 라이프스타일 트렌드에 맞춰 부담 없이 즐길 수 있는 웰니스 티 루틴을 제안하기 위해 현장 시음 행사도 운영한다고 밝혔다.
박민정 블렌티 대표는 “단순히 차를 판매하는 브랜드를 넘어 일상 속 건강한 마실 거리를 제안하는 웰니스 라이프스타일 티 브랜드를 지향한다”고 강조했다. 이어 “매일 마셔도 부담 없는 균형감과 안정적인 퀄리티를 유지하기 위해 꾸준히 연구 중이며, 카페인 부담 없이 즐길 수 있는 웰니스 티 개발에 박차를 가하고 있다”고 말했다.
이한규 기자 hanq@donga.com
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