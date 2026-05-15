변우석 출연 SK매직 광고 영상, 한 달만에 1200만뷰 달성

배우 변우석이 출연한 SK매직의 신규 정수기 광고 캠페인 영상이 공개 한 달 만에 유튜브와 인스타그램 합산 조회수 1,280만 뷰(‘메가 아이스’편 380만 뷰, ‘투워터’ 편 900만 뷰)를 기록했다.
최근 드라마 ‘21세기 대군부인’으로 주목받고 있는 변우석이 참여한 이번 영상은 ‘난 쉽게 녹지 않아’라는 메인 카피를 중심으로 여름 시즌 얼음 소비 트렌드와 제품 특징을 함께 담아냈다.
SK매직의 ‘메가 아이스 얼음정수기’는 25g 대형 얼음을 제공하는 제품으로, 후제빙 선토출 시스템을 적용해 갓 만들어진 얼음을 순차적으로 제공하는 것이 특징이다. 하이볼과 아이스커피, 탄산음료 등 다양한 음료를 집에서도 즐길 수 있도록 설계됐다.
광고에서는 드라마 속 변우석의 이미지와 제품 콘셉트를 연결한 연출도 눈길을 끌었다. ‘쉽게 녹지 않는 얼음’과 ‘흔들리지 않는 이미지’를 함께 표현하며 브랜드 메시지를 강화했다는 평가다.
한라대 장경훈 미래콘텐츠연구교수는 “광고 카피가 제품 기능과 모델 이미지, 계절성을 함께 연결하는 사례는 드물다”며 “소비자들이 감각적으로 광고를 받아들이고 자연스럽게 제품 이미지로 이어질 수 있는 구조”라고 설명했다.
변우석은 “촬영 현장에서 메가 아이스를 처음 접했는데 쉽게 녹지 않는 얼음이 인상적이었다”며 “올여름 시원하게 즐기셨으면 좋겠다”고 전했다.
업계에서는 드라마 화제성과 광고 콘텐츠 확산 효과가 맞물리며 올여름 얼음정수기 시장 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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