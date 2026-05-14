제이비케이랩 ‘리포션’, 현대면세점 인천공항점 입점 …“외국인 관광객 K-뷰티 소비 흐름 반영”

제이비케이랩(대표 장봉근)은 자사가 전개하는 바이오·더마 코스메틱 브랜드 리포션(LIPOTION)이 현대면세점 인천공항점에 입점했다고 14일 밝혔다.
최근 K-뷰티 시장에서는 브랜드 인지도보다 성분과 효능, 피부 고민에 맞춰 제품을 선택하는 소비 흐름이 확대되고 있다. 외국인 관광객 사이에서는 약국과 더마 코스메틱 매장을 중심으로 한 이른바 ‘약국 쇼핑’ 수요도 이어지는 분위기다.
이번 현대면세점 인천공항점에 입점한 리포션은 제이비케이랩의 천연물 연구 기술력을 기반으로 개발된 바이오 더마 브랜드다. 브랜드명은 ‘Li(리포좀)’와 ‘Potion(묘약)’의 합성어로, 피부 컨디션을 균형 있게 관리한다는 의미를 담고 있다.
제품은 탄력·미백·장벽·모공 등 피부 고민별 라인으로 구성됐다. 회사 측은 “이번 면세점 입점 제품군 역시 외국인 관광객들의 K-뷰티 소비 흐름을 반영해 기획됐다”고 설명했다.
핵심 기술인 ‘피코토좀’은 초미세 캡슐에 유효 성분을 담아 피부 전달력을 높이는 기술이다. 브랜드 디자인에는 알약(Pill)을 모티브로 한 요소를 적용해 제약사 기반 바이오 더마 브랜드 정체성을 표현했다.
장봉근 제이비케이랩 대표는 “천연물을 기반으로 자체 개발한 원료와 독자 기술력을 바탕으로 제품 연구를 이어왔다”며 “인천 더마슈티컬 연구소에서 운영해온 약사 상담 경험과 현장 피드백을 제품 개발 과정에 반영해 단순 트렌드 중심이 아닌 실사용 기반 제품 완성도를 높이는 데 집중했다”고 말했다.
한편 제이비케이랩은 이달 중 현대면세점 코엑스점 추가 입점도 준비 중이라고 전했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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