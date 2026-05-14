농협은행-금융보안원, 디지털자산 서비스 협력 체계 구축

NH농협은행과 금융보안원이 디지털자산 서비스의 안정성과 신뢰성을 높이기 위한 협력 체계를 구축한다.
농협은행은 금융보안원과 디지털자산 서비스 기술 검증 및 보안 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.
이번 협약은 디지털자산 서비스가 금융권 전반으로 확산하는 세계적인 흐름 속 기술 혁신과 보안의 조화가 중요해지고 있다는 양 기관의 공감대를 바탕으로 추진됐다. 주요 협력 범위는 ▲디지털 자산 서비스에 대한 보안 점검 및 보안성 검증 ▲안전한 디지털자산 서비스 운영 환경 구축을 위한 정보 교류 ▲기술 검증 결과의 비즈니스 적용 가능성 탐색 등이다.
농협은행은 이번 협약을 고객이 안전하게 디지털자산 서비스를 이용할 수 있는 환경을 조성하는 중요한 출발점으로 삼는다는 계획이다. 특히 금융보안원과 이 같은 협력은 은행권에서 농협은행이 처음이다. 금융보안원은 보안 점검 등을 통해 디지털자산 서비스가 금융권에 안착할 수 있도록 지원할 방침이다.
강태영 농협은행장은 “디지털자산 시대에 보안은 선택이 아닌 필수”라며 “금융보안원과의 긴밀한 협력을 통해 고객이 믿고 사용할 수 있는 디지털자산 서비스를 만들어 나가겠다”고 말했다.
한편 농협은행은 이번 협약 외에도 한국은행 ‘프로젝트 한강’, 국제결제은행(BIS) ‘프로젝트 아고라’, ‘스테이블코인 기반 텍스리펀드 디지털화 PoC’ 등 디지털자산 전 분야에 걸쳐 체계적인 준비를 이어가고 있다.
CBDC(기관용 디지털화폐) 실증 프로젝트인 프로젝트 한강은 한국은행이 은행 간 최종 결제자산으로 디지털화폐를 공급하고, 시중은행은 이를 담보로 예금 토큰을 발행하는 구조로 이뤄진다. 또한 BIS가 주도하는 국제 지급결제 효율화 프로젝트 아고라는 토큰화된 예금·기관용 CBDC를 활용해 국가 간 결제의 법률·규제·시차·기술 비효율성을 개선하는 것을 목표로 한다. 프로젝트 한강의 글로벌 버전으로 볼 수 있다.
스테이블코인 기반 텍스리펀드 디지털화 PoC는 농협은행이 기존 오프라인 중심의 환급 절차를 디지털 인프라로 전환하는 데 초점을 맞춘 프로젝트다.
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