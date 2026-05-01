매매보다 전세가 더 뛰었다… 월세화 가속 등 영향

전국 매매 0.9% 오를때 전세 1.5%↑
올해 들어 전국 아파트 전세가격 상승률이 매매가격 상승률을 크게 추월한 것으로 나타났다.
11일 한국부동산원에 따르면 올해 전국 아파트 전세가격 누적 상승률은 5월 첫째 주 1.56%로, 매매가격 누적 상승률(0.98%)을 넘어섰다. 서울은 매매 상승률(2.81%)이 전세 상승률(2.61%)보다 높았지만 격차가 꾸준히 줄어드는 추세다. 지역별로는 경기 수원시 영통구(4.57%), 경기 안양시 동안구(4.53%), 전남 무안군(4.39%), 서울 성북구(4.2%), 경기 용인시 기흥구(4.16%), 경기 광명시(4.08%) 등의 순으로 상승률이 높았다.
서울 강남 3구(서초, 강남, 송파구)는 매매가격 대비 전세가격 상승세가 상대적으로 가팔랐다. 서초구는 올해 매매가격이 누적 1% 오른 반면에 같은 기간 전셋값은 3.65% 올랐다. 강남구(매매 ―0.38%, 전세 0.84%), 송파구(매매 1.37%, 전세 2.09%)도 비슷했다. 노원구(매매 3.48%, 전세 4.06%)는 매매 상승률이 비교적 높은 편인데도 전세가격은 그보다 더 가파르게 올랐다.
전셋값 상승세에는 전세의 월세화, 신규 주택 공급 부족 등이 종합적으로 영향을 미친 것으로 풀이된다. 한국부동산원과 부동산R114가 2월 발표한 공동주택 입주 예정 물량에 따르면 서울 공동주택 입주 물량은 올해 2만7058채에서 내년 1만7197채로 줄어든다.
윤명진 기자 mjlight@donga.com
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