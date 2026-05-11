프리미엄 스킨케어 브랜드 공후하결, 선착순 300명 한정 ‘2+1’ 프로모션

프리미엄 스킨케어 브랜드 ‘공후하결’이 선착순 300명 한정으로 대표 제품 2개 구매 시 동일 제품 1개를 추가로 증정하는 ‘2+1 특별 혜택 프로모션’을 실시한다고 11일 밝혔다.
이번 프로모션은 시간의 흐름을 거스르기보다 자연스럽고 우아하게 나이 들어가는 ‘웰에이징(Well-aging)’ 트렌드와 맞닿아 있다. 최근의 중년 여성들은 과거처럼 무조건 어려 보이는 것에만 집착하지 않고, 나이에 걸맞은 아름다움과 품격을 유지하기 위해 ‘가치 소비’를 지향하는 것이 특징이라는 것. 가족을 위해 헌신하던 시간을 지나 비로소 ‘나 자신’에게 집중하기 시작한 이들에게, 프리미엄 화장품은 단순한 뷰티 아이템을 넘어 ‘나에게 주는 특별한 선물’이자 위로의 의미를 지닌다는 것이 브랜드 측의 입장이다.
브랜드 관계자는 “공후하결은 중년 여성들의 깊은 피부 고민에 집중했다. 알지쓰리 성분을 응축한 독자적 포뮬러는 피부에 닿는 순간 빈틈없이 스며들어 탄탄하게 빛나는 윤기를 선사한다”고 설명했다.
이어 “공후하결은 그동안 헌신해 온 나를 위한 보상이다. 300명에게만 허락되는 이번 2+1 특별 혜택을 통해 인생 제2막을 완성할 프리미엄의 차이를 경험해 보시길 바란다”고 덧붙였다.
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